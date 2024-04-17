عاجل.. توقعات "الأرصاد": طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، طقسًا مستقرًا وسماءً صحوًا على معظم مناطق المملكة.





طقس مستقر وسماء صحو على معظم المناطق



حركة الرياح على البحر الأحمر



حركة الرياح على الخليج العربي



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأضاف المركز أنه يتوقع طقسًا مستقرًا وسماءً صحوًا على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.