عاجل.. توقعات "الأرصاد": طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، طقسًا مستقرًا وسماءً صحوًا على معظم مناطق
المملكة.
طقس مستقر وسماء صحو على معظم المناطقوأضاف المركز أنه يتوقع طقسًا مستقرًا وسماءً صحوًا
على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح
الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة
10-30 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
حركة الرياح على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.