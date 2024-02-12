توضيح لـ "الصحة" بشأن ضوابط عمل الممارسين الصحيين

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كشفت
وزارة الصحة اليوم أنه يمكن للممارسين الصحيين الحكوميين العمل في القطاع الخاص
ضمن ضوابط محددة.
ضوابط عمل الممارسين الصحيين الحكوميين في القطاعوعلى حسابها في منصة "إكس" أكدت أنه يشترط
فيمن يسمح له بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي من الممارسين
الصحيين الحكوميين ما يأتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون طبيباً استشارياً.
3- أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة.
4- أن يكون قد أمضى سنتين في العمل المهني الصحي بوصفه استشارياً ممارساً، وحاصلاً على تقويم أداء وظيفي عالٍ بحسب متطلبات جهة عمله خلال العامين الأخيرين.
5- أن يكون تسجيله كممارس صحي سارياً لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6- أن يوافق على الإقرارات والتعهدات -التي تعدها جهة عمله- المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي.