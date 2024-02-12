الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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توضيح لـ "الصحة" بشأن ضوابط عمل الممارسين الصحيين

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عمل الممارس الصحي
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كشفت وزارة الصحة اليوم أنه يمكن للممارسين الصحيين الحكوميين العمل في القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة.

ضوابط عمل الممارسين الصحيين الحكوميين في القطاعاضافة اعلان

وعلى حسابها في منصة "إكس" أكدت أنه يشترط فيمن يسمح له بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي من الممارسين الصحيين الحكوميين ما يأتي:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون طبيباً استشارياً.

3- أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة.

4- أن يكون قد أمضى سنتين في العمل المهني الصحي بوصفه استشارياً ممارساً، وحاصلاً على تقويم أداء وظيفي عالٍ بحسب متطلبات جهة عمله خلال العامين الأخيرين.

5- أن يكون تسجيله كممارس صحي سارياً لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

6- أن يوافق على الإقرارات والتعهدات -التي تعدها جهة عمله- المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي.

ضوابط عمل الأطباء الحكوميين في القطاع الصحي الخاص

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة عن ضوابط تطبيق قرار عمل الأطباء الحكوميين في القطاع الصحي الخاص، بالشكل الأمثل الذي يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على وضع ضوابط لتنظيم عمل الممارسين الصحيين الحكوميين خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الصحي.

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