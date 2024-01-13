عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري بشأن الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

أ أ

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع تساؤل من قبل مواطن يستفسر عن معرفة الاستفادة من الإسكان التنموي.





الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان:

اضافة اعلان

المستفيدين من أراضي وزارة الإسكان:

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. أخوي جزاك الله خير أنا من مستفيد الضمان الاجتماعي وعندي قسط شهري كيف أستفيد من باقة أثاث وكيف الطريقة بوضوح إسكان تنموي".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :" وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. عزيزي المستفيد.. فيما يتعلق بالإسكان التنموي لمستفيدي الضمان , نرجو منك الدخول في منصة سكني وبيخدمونك إن شاء الله".وفي وقت سابق وجه حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري، تنبيها للمستفيدين من أراضي وزارة الإسكان وتعثروا في عملية البناء.وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه :"تم تسليمي قطعة أرض سكنية بمحافظة خميس مشيط "مخطط درة الخميس" ولكن لم يسمح لي بالبناء في ذلك الوقت بسبب تأخر المقاول بسبب جائحة كورونا ثم تعثر المقاول في تسوية الأرض والشوارع المجاورة لها حتى شهر رمضان 1444هـ .. وكذلك تأخير فرز الصكوك ".وجاءه الرد من العناية بالمستفيدين : " عزيزي المستفيد.. فيما يتعلق حول أراضي وزارة الإسكان.. يرجى التكرم بالتواصل مع سكني وهم جاهزين".