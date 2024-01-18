سكني يكشف تأثير الضمان الاجتماعي على استحقاق المواطن للإسكان التنموي

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أوضح برنامج سكني مدى تأثير الضمان الاجتماعي على استحقاق المواطن للإسكان التنموي في المملكة.

جاء ذلك في رد من سكني، عبر حساب العناية بالمستفيدين، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي تملك شقه في الإسكان التنموي؟". اضافة اعلان





الضمان الاجتماعي والإسكان التنموي



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