سكني يكشف تأثير الضمان الاجتماعي على استحقاق المواطن للإسكان التنموي

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أوضح برنامج سكني مدى تأثير الضمان الاجتماعي على استحقاق المواطن للإسكان التنموي في المملكة.
جاء ذلك في رد من سكني، عبر حساب العناية بالمستفيدين، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي تملك شقه في الإسكان التنموي؟".
الضمان الاجتماعي والإسكان التنموي
وأجاب سكني بقوله : "حياك الله.. كافة شرائح مجتمعنا محل اهتمام، ومن خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، سيتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم او المتقدمة فور توفر المنتج المناسب.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج سكني، عن إتاحة الحصول على الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي، بعد موافقة الجهة الممولة، وتقديم المستندات اللازمة للحصول على الدعم.
شروط الاستفادة من الدفعة الإضافية
– الحصول على خطاب موافقة الجهة التمويلية.
– زيارة فرع الوزارة لتسليم الخطاب واستكمال الإجراءات.
ووفقا لبرنامج سكني، تتيح باقة البناء الذاتي لمستفيدي منتج البناء الذاتي الراغبين في بناء منازلهم تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى بالشراكة مع الجهات التمويلية.
برنامج سكني
هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه الصندوق العقاري بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال، ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.
ويقدم الصندوق مبلغًا ـ دعمًا شهريًا ـ يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35% كحد أدنى و100% كحد أعلى، ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.
خيارات برنامج سكني
يتيح البرنامج للمستفيدين صرف القرض في أحد الأمور التالية:
-شراء وحدة سكنية جاهزة.
-تمويل البناء الذاتي.
-شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء.
-تمويل برهن العقار.
-دعم التمويل القائم.
تفاصيل أهلية الحصول على الدعم السكني
يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
- ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
- ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
- إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
- أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
- ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
التسجيل في الدعم السكنييتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد.
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.