الأحد، 16 رجب 1445 ، 28 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تقويم التعليم توضح طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات الورقي

هيئة تقويم التعليم
هيئة تقويم التعليم والتدريب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات الورقي عبر موقع قياس.
جاء ذلك في رد من تقويم التعليم، عبر حسابها العناية بالمستفيدين، على استفسار أحد المستفيدين بشأن نتيجة اختبارات القدرات الورقي.

الاستعلام عن نتائج القدرات الورقي


وأجابت تقويم التعليم بقولها: "تم إعلان نتيجة اختبارك في ملفك لدى قياس، بإمكانك تتبع طريقة الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

 

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي

وأضافت أنه ستتاح النتائج على نظام التسجيل يوم الخميس 25 من يناير 2024م، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي 2023 من خلال الخطوات الآتية:
-أدخل بالانتقال إلى منصة قياس (من هنا).
- أدخل الرقم المدني بالحقل المخصص وكلمة المرور
- تأكيد "أنا لست روبوت".
- ثم النقر على تسجيل الدخول.
- اختيار أيقونة النتائج ثم اختيار نوع الاختبار والنقر على خيار القدرات.
- وستظهر نتيجة اختبار القدرات العام الورقي عبر موقع قياس بدية من يوم الخميس 25 من يناير 2024.

صلاحية نتيجة اختبار القدرات العامة

ويستهدف اختبار القدرات العامة خريجي المرحلة الثانوية في جميع المسارات، والراغبين في مواصلة دراستهم في مؤسسات التعليم العالي، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط هذا الاختبار.
وتستمر صلاحية نتيجة اختبار القدرات العامة خمس سنوات.

رسوم اختبار القدرات العامة داخل المملكة

وحددت هيئة تقويم التعليم والتدريب رسوم اختبار القدرات العامة داخل المملكة (الورقي) التسجيل المبكر: 100 ريال، والتسجيل المتأخر: 150 ريال، أما رسوم اختبار القدرات العامة (الرقمي) 150 ريال، وجاءت رسوم اختبار القدرات العامة خارج المملكة (200) ريال.

اختبار القدرات يتيح 5 فرص للطلاب

وقالت الهيئة إن اختبار القدرات العامة يتيح خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، مع تنوع في أساليب الاختبارات بين ورقية ورقمية.
 وأشارت إلى أن الحد الأعلى للمشاركة في الاختبارين هو أربع فرص فقط سواء كان الاختبار ورقيًا أو رقميًا.

أهداف اختبار القدرات العامة

1ـ يهدف الاختبار إلى تحديد مدى فهم الطلاب للمفاهيم والمعلومات المقدمة، فضلاً عن قدرتهم على استنتاج الأفكار والمعلومات من المواد الدراسية.
2ـ يقيم الاختبار قدرة الطلاب على التعلم بشكل فعال، دون النظر إلى مستوى البراعة في مجال محدد، مما يعكس مدى استعدادهم لاستيعاب وفهم المعارف الجديدة.
3ـ يهدف الاختبار إلى تعزيز قدرات المختبرين على التعلم الذاتي، وتطوير قدراتهم على تحليل المعلومات بما يتناسب مع التقدم في المراحل التعليمية.
4ـ يشدد الاختبار على تقييم مهارات الطلاب في التفكير اللوجي والاستنتاج الصحيح للعلاقات بين المفاهيم، بالإضافة إلى القدرة على قياس الظواهر والمقاييس بشكل دقيق.
5ـ يستهدف الاختبار قياس قدرة الطلاب على تطبيق المفاهيم الرياضية في حل المسائل، مما يعكس مهاراتهم العملية في التفكير الرياضي وتطبيقه في سياقات متنوعة.

اضافة اعلان

 

اقرأ أيضا

لمربي الأغنام .. تجنب هذا الخطأ لأنه قد يفقدك ثروتك

عملية نوعية تحبط تهريب 270 كجم من القات المخدر في جازان

تغريم شركات اتصالات (50) مليون ريال والكشف عن السبب

الجامعة الإسلامية تعلن عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة

توضيح من أبشر بشأن المشمولين بمبادرة فُرجت

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة تقويم التعليم 2:04 م الأحد، 28 يناير 2024

إطلاق اختبارات جاهزية 2024م لقياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات.. غدًا

أخبار السعودية 5:02 م الأربعاء، 24 يناير 2024

أخبار السعودية.. نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي وصرف معاشات التقاعد في هذا الموعد

اختبار القدرة المعرفية 2:01 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. إعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي اليوم

هيئة تقويم التعليم 6:42 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

تقويم التعليم توضح صلاحية نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية

اقرأ أيضا

ولي العهد
5:39 م الأحد، 28 يناير 2024

برعاية ولي العهد⁩.. أمير منطقة الرياض يحضر مساء اليوم حفل منصة "إحسان" السنوي الثالث لتكريم المحسنين

أخبار السعودية
4:52 م الأحد، 28 يناير 2024

أخبار السعودية.. نتائج أهلية حساب المواطن واستمرار التقديم قي وظائف أرامكو لعام 2024

الدفاع المدني
4:52 م الأحد، 28 يناير 2024

تنبيه مهم لـ "الدفاع المدني" بشأن سخانات المياه

لتلغتلل
4:51 م الأحد، 28 يناير 2024

محافظ الطائف يطمئن على صحة أسرتين تعرض منزلهما لحريق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

طائرة مسير
8:06 م الأحد، 28 يناير 2024

أول رد من الحكومة الأردنية على مقتل 3 عسكريين أمريكيين بطائرة مسيرة

مساند
8:00 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. هل يمكن نقل كفالة العامل حال انتهاء الإقامة؟ مساند يوضح

حرس الحدود
7:46 م الأحد، 28 يناير 2024

إحباط محاولة تهريب (330000) قرص مخدر بـ"الربوعة"

ارامكو السعودية
7:00 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. وظائف أرامكو 2024.. التخصصات وشروط التقديم

حساب المواطن
6:04 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. مُطالب بسداد أقساط بقيمة 50 ألف ريال.. هل يؤثر ذلك على دعم المواطن؟

مبادرة فرجت
5:51 م الأحد، 28 يناير 2024

توضيح من أبشر بشأن المشمولين بمبادرة فُرجت