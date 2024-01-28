تقويم التعليم توضح طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات الورقي

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أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات الورقي عبر موقع قياس.

جاء ذلك في رد من تقويم التعليم، عبر حسابها العناية بالمستفيدين، على استفسار أحد المستفيدين بشأن نتيجة اختبارات القدرات الورقي.





الاستعلام عن نتائج القدرات الورقي



وأجابت تقويم التعليم بقولها: "تم إعلان نتيجة اختبارك في ملفك لدى قياس، بإمكانك تتبع طريقة الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي: " اضغط هنا ".

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي



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