أخبار السعودية.. الاستعلام عن رواتب العاملين بالقطاع الحكومي وقيمة الاستحقاق لمستفيدي الضمان

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



في دقيقة واحدة.. طريقة ورابط الاستعلام عن رواتب العاملين بالقطاع الحكومي عبر "اعتماد"

تُمكن خدمة منصة "اعتماد" موظفي القطاع الحكومي من استعراض تفاصيل الدخل الخاصة بهم والمستلمة من الجهات الحكومية.



"المرور" يوضح هل هناك تقسيط لـ المخالفات المرورية أو دفع جزء منها؟



كشفت الإدارة العامة للمرور، عن مدى إمكانية تقسيط المخالفات المرورية أو دفع جزء منها.



تنبيه لـ"الجوازات" بشأن إجراءات السفر خارج المملكة

أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، تنبيهًا مهمًا بشأن إجراءات السفر خارج المملكة.



تفاصيل الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمديري المدارس

قررت وزارة التعليم، منح مديري المدارس صلاحيات واسعة، ومساءلتهم على نتائج الطلاب بالاختبارات المحلية والدولية والتحصيلية.



"التجارة" توضح أهم مزايا الرمز الإلكتروني الموحد



كشفت وزارة التجارة عن أهم مزايا الرمز الإلكتروني الموحد، وذلك من أجل توفير أحدث بيانات المنشآت في شكل إلكتروني



طريقة معرفة قيمة الاستحقاق لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1445

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين، لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.



"الأرصاد" يُحذر سكان مكة من رياح شديدة مثيرة للأتربة حتى 10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من فرص رياح قوية مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.



متحدث "الموارد": الوزارة حريصة على توفير وظائف للخريجين لا تشترط الخبرة

أكد متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، أن الوزارة تعمل بالشراكة مع كافة القطاعات لتوفير العديد من الفرص الوظيفية المناسبة للخريجين ولا تشترط الخبرة.



مفتي المملكة: الحكم الشرعي يتم بعد دراسة مستفيضة من حيث البحوث العلمية وتكوين اللجان المختصة

أوضح سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن هيئة كبار العلماء تتابع دراسة المُحال إليها من المقام الكريم، ومن الوزارات والجهات الحكومية.

رابط وخطوات التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن استمرار التقديم على وظائفها للرجال والنساء، حيث "تشمل وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة" في جميع مناطق المملكة على النحو التالي:



"هدف" يعلن عن 2550 فرصة تدريب وتوظيف في عدد من الجهات الحكومية

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن أكثر من (2550 فرصة وظيفية وتدريبية) للجنسين بعدة مناطق بالمملكة.



جامعة الملك سعود تعلن مواعيد القبول في برامج الدراسات العليا لعام 1446هـ

أعلنت جامعة الملك سعود مُمثلة في عمادة الدراسات العليا عن مواعيد التقديم للقبول لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هـ.