عاجل.. تحذير من أمطار رعدية على منطقة المدينة حتى هذه الساعة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا لسكان منطقة المدينة المنورة من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وتناثر حبات البرد. اضافة اعلان





أمطار غزيرة مع رياح نشطة على محافظات المدينة



الحالة المطرية تستمر حتى الثالثة عصرًا



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على محافظات "العيص وينبع والعلا".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.