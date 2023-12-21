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لهذا الموعد وبالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة

عاجل.. تحذير من أمطار رعدية على منطقة المدينة حتى هذه الساعة

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حالة مطرية على منطقة المدينة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا لسكان منطقة المدينة المنورة من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وتناثر حبات البرد.اضافة اعلان

أمطار غزيرة مع رياح نشطة على محافظات المدينة

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على محافظات "العيص وينبع والعلا".

الحالة المطرية تستمر حتى الثالثة عصرًا

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.





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