أخبار السعودية.. طرح مشاريع سكنية دون اشتراط الدعم وبشرى من "الكهرباء"

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان





أكثر من 625 مليون ريال تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة



بلغ حجم التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة" أكثر من 625 مليون ريال، في الشهر الرابع على انطلاقها.



إتاحة الحجز والشراء في حزمة من المشاريع السكنية دون اشتراط الدعم

بدأت الشركة الوطنية للإسكان، إتاحة الحجز والشراء في ضواحيها ومجتمعاتها العمرانية لجميع شرائح المجتمع دون اشتراط الدعم السكني خلال شهر يناير.



خطوات نقل طالب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور

يتساءل أولياء الأمور عن الخطوات المطلوبة عند نقل أبنائهم من مدرسة لأخرى في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة.



بشرى من الشركة السعودية للكهرباء عن طرح صكوك ثنائية الشريحة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انتهائها من طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار دولار أمريكي بموجب برنامجها للصكوك الدولية.



ارتفاع سعر البصل 400%.. تعرف على الأسباب وموعد تراجع الأسعار

ارتفع سعر البصل في المملكة بصورة غير مسبوقة، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 400%، ووصل سعر كيس البصل الباكستاني وزن 2 كجم إلى 18 ريالاً بدلاً من 5 ريالات.



"الصحة" تكشف أسباب المرض المنتشر بين الناس حاليًا وطرق العلاج

كشفت وزارة الصحة، عن أسباب السعال الذي قد يستمر لفترة من الوقت، كأحد أعراض الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي.



أمطار ورياح قوية على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.



بدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد (NCM) عن توفر 15 وظيفة شاغرة "الإدارية، القانونية، اللغات، العلمية، الهندسية" وأخرى.



تعرف على شرط "التعليم" لتثبيت الموجهين الصحيين في المدارس

وجهت وزارة التعليم، بتثبيت المكلفين بالتوجيه الصحي في مدارس التعليم العام من الكادر التعليمي أو الإداري الحاصلين على تدريب البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي.



