تنويه مهم من "مطارات جدة" بشأن "الإعلانات الوهمية"

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قالت شركة مطارات جدة إن جميع طلبات التوظيف يتم استقبالها فقط على موقعها الرسمي.





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الوظائف الشاغرة:







وجاء ذلك نظرا لتداول العديد من إعلانات التوظيف الوهمية ومجهولة المصدر وانتشارها بكثرة.وأضافت: "نأمل من الجميع عدم التجاوب مع أي إعلانات تصدر من مواقع غير موثوقة".في وقت سابق، أعلنت شركة مطارات جدة (شركة حكومية) تُعلن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:1- مدير التخطيط والرقابة.(Planning & Control Manager)2- رئيس قسم مركز بيانات تكنولوجيا المعلومات.(IT Data Center Section Head)3- أخصائي الفواتير.(Invoicing Specialist)4- مدير إدارة الأصول وتحسين العمليات.(Asset Management & Process Improvement Director)5- أخصائي تجربة المطار.(Airport experience Specialist)6- أخصائي المشتريات / إدارة العقود.(Procurement specialist/ contract management)7- أخصائي المشتريات.(Procurement specialist)8- رئيس قسم الأصول الثابتة والمخزون.(Fixed Asset & Inventory Section Head)9- رئيس قسم التدقيق.(Support Function Audit Section Head)10- مدقق داخلي.(Internal Auditor)11- أخصائي حسابات الدفع.(AP Specialist)12- أخصائي محاسبة.(Accounting Specialist)13- أخصائي إدارة مخاطر الموردين.(VRM Specialist)14- رئيس قسم برامج إدارة المشاريع.(PMS Section Head)15- مدير معايير الوقود والامتثال.(Fuel Standards and compliance Manager)16- رئيس قسم الحوكمة والامتثال للأمن السيبراني.(Cyber Security Governance & Compliance Section Head)17- رئيس قسم استراتيجية سلسلة التوريد.(Supply Chain Strategy Section Head)18- رئيس قسم التحقيقات.(Investigation Section Head)19- مدير الفعاليات والمسؤولية الاجتماعية للشركات.(Event and CSR Manager)عن الشركة:شركة مطارات جدة شركة حكومية سعودية تابعة لشركة مطارات القابضة، أنشئت ضمن برنامج نقل الأصول والتحول المؤسسي لمطارات المملكة، لتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إطلاقها في فبراير 2022 .