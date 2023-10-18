وصول رئيس وزراء سنغافورة إلى المملكة لحضور "قمة الرياض"

أ أ

وصل إلى الرياض مساء أمس، لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة والوفد المرافق له للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان. اضافة اعلان





مطار الملك خالد الدولي:

العلاقات السعودية السنغافورية



وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق) وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة.كما كان في استقباله أيضا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي، وسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة إس بريمجيت ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن منصور العتيبي ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.وتعود العلاقات السعودية السنغافورية إلى ما قبل استقلال سنغافورة حينما عيَّن الملك فيصل بن عبد العزيز في 4 نوفمبر 1964، داتو إبراهيم بن عمر السقاف قنصلًا عامًا للمملكة في سنغافورة.بعد استقلال سنغافورة عام 1965 م قدم "السقاف" أوراق اعتماده قنصلا عاما للمملكة لدى جمهورية سنغافورة بتاريخ 17 مايو 1966 م.في 10 نوفمبر 1977 م قررت الحكومتان تحويل بعثتيهما في كل من الدولتين إلى سفارتين، وفي 7 يونيو 1981 م تم فتح القنصلية السنغافورية في جدة.