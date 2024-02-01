الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

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عاجل.. بهذه الخطوات يمكنك الاعتراض على قيمة فواتير استهلاك المياه

المياه الوطنية
المياه الوطنية
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حددت شركة المياه الوطنية تفاصيل وخطوات تقديم اعتراض على قيمة فواتير استهلاك المياه.
جاء ذلك في رد من المياه الوطنية، عبر حساب "العناية بالعملاء"، على استفسار مستفيد بشأن خطوات الاعتراض على فواتير المياه.اضافة اعلان

خطوات الاعتراض على فواتير المياه


وأوضحت المياه الوطنية، أنه يمكن اللاعتراض على الفواتير، من خلال اتباع الخطوات التالية:-
1. بعد تسجيل دخولك في الفرع الالكتروني "اضغط هنا"
2. من خلال الصفحة الرئيسية تقديم شكوى   
3. اختيار فوترة ثم فاتورة مرتفعة
4. اختيار الفاتورة المراد الاعتراض عليها.

وفي وقت سابق، حذرت شركة المياه الوطنية من شراء البيت وفواتيره، وناشدت المواطنين بضرورة التأكد من عدم وجود فواتير مياه غير مسددة عند شراء العقار.

الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات المياه في المظيلف


كذلك أعلنت شركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات المياه في محافظة المظيلف بمنطقة مكة المكرمة، وذلك ضمن خططها التطويرية للخدمات المائية، بتكلفة مالية بلغت 24 مليون ريال.
وبيّنت الشركة أن المشروع المنفذ بمحافظة المظيلف تضمن تنفيذ شبكة مياه بأطوال تجاوزت 218,776 مترًا طوليًا بأقطار مختلفة، وذلك لدعم المنظومة المائية في محافظة المظيلف والقرى المجاورة لها.

رفع نسبة التغطية في الأحياء والقرى المستفيدة

وأوضحت الشركة أن المشروع سيكون له الأثر الكبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع نسبة التغطية في الأحياء والقرى المستفيدة بالمحافظة.
وقالت إن القروى المستفيدة هي: (الجهو، الزرابية، الملاوحة، أبوعودين، المطالقة، الكراميح، حمادة، المظيلف قطاع 1 و2 و3، البحرة والعدل، النجيعات، العوامرة، السنانية، المكبب، سلم الدنان، الشغز، القائم، الشعيرة، الوطاة، القضب،).

رفع كفاءة الخدمات المقدمة في منطقة مكة

وذكرت أن المشروع يأتي ضمن الأهداف والخطط المجدولة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في تنفيذ المشاريع المائية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في منطقة مكة المكرمة.
وتلبية الطلب المتزايد عليها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، داعية عملاءها في محافظة المظيلف بطلب الخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواءً من خلال تطبيقها الإلكتروني أو فرعها الإلكتروني

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