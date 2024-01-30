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توضيح مهم من شركة المياه الوطنية بخصوص سداد الفواتير

المياه
شركة المياه الوطنية
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حذرت شركة المياه الوطنية من شراء البيت وفواتيره، وناشدت المواطنين بضرورة التأكد من عدم وجود فواتير مياه غير مسددة عند شراء العقار.اضافة اعلان

الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات المياه في المظيلف

أعلنت شركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات المياه في محافظة المظيلف بمنطقة مكة المكرمة، وذلك ضمن خططها التطويرية للخدمات المائية، بتكلفة مالية بلغت 24 مليون ريال.
وبيّنت الشركة أن المشروع المنفذ بمحافظة المظيلف تضمن تنفيذ شبكة مياه بأطوال تجاوزت 218,776 مترًا طوليًا بأقطار مختلفة، وذلك لدعم المنظومة المائية في محافظة المظيلف والقرى المجاورة لها.

رفع نسبة التغطية في الأحياء والقرى المستفيدة

وأوضحت الشركة أن المشروع سيكون له الأثر الكبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع نسبة التغطية في الأحياء والقرى المستفيدة بالمحافظة.
وقالت إن القروى المستفيدة هي: (الجهو، الزرابية، الملاوحة، أبوعودين، المطالقة، الكراميح، حمادة، المظيلف قطاع 1 و2 و3، البحرة والعدل، النجيعات، العوامرة، السنانية، المكبب، سلم الدنان، الشغز، القائم، الشعيرة، الوطاة، القضب،).

رفع كفاءة الخدمات المقدمة في منطقة مكة

وذكرت أن المشروع يأتي ضمن الأهداف والخطط المجدولة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في تنفيذ المشاريع المائية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في منطقة مكة المكرمة.
وتلبية الطلب المتزايد عليها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، داعية عملاءها في محافظة المظيلف بطلب الخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواءً من خلال تطبيقها الإلكتروني أو فرعها الإلكتروني

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