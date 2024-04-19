الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بعد موافقة مجلس الوزراء.. ننشر نص تعديلات نظام الأحوال المدنية

الاحوال المدنية - ابشر -البطاقة - الهوية
وثيقة الهوية الوطنية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 7) وتاريخ 20/ 4/ 1407هـ، وذلك على النحو الآتي:اضافة اعلان

1- إضافة فقرة إلى المادة (الثانية)، يكون ترتيبها (ك) بالنص الآتي 

«ك- البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقًا لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي».

2- تعديل المادة (السادسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي 

«عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».

3- تعديل المادة (السابعة والستين)، لتكون بالنص الآتي 

«يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختياريًا لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».


اقرأ أيضا

تبدأ السبت.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار ورياح وتقلبات جوية

أعلاها 38 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

عاجل.. تفاصيل التشهير في جرائم التحرش .. ومن الأكثر إبلاغًا: الرجال أم النساء؟

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على قلوة تهامة بالباحة

تنبيه عاجل من القنصلية السعودية في دبي للمواطنين

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

زواج --- 8:31 م الخميس، 04 أبريل 2024

لتعزيز الحفاظ على سلامة الأجيال المقبلة.. صدور تعديلات مجلس الوزراء على برنامج الزواج الصحي‏‎‏‎

ولي العهد - مجلس الوزراء 11:43 ص الأربعاء، 03 أبريل 2024

بعد قرار مجلس الوزراء.. بشرى للنازحين من هذا البلد إلى المملكة

ولي العهد 5:00 ص الأربعاء، 03 أبريل 2024

عاجل.. خبر سار للنازحين من دول الجوار.. قرار من مجلس الوزراء

ولي العهد 8:25 م الثلاثاء، 02 أبريل 2024

عاجل.. 18 قرارًا.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد