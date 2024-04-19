عاجل.. بعد موافقة مجلس الوزراء.. ننشر نص تعديلات نظام الأحوال المدنية

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وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 7) وتاريخ 20/ 4/ 1407هـ، وذلك على النحو الآتي:





1- إضافة فقرة إلى المادة (الثانية)، يكون ترتيبها (ك) بالنص الآتي



2- تعديل المادة (السادسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي



3- تعديل المادة (السابعة والستين)، لتكون بالنص الآتي



«ك- البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقًا لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي».«عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».«يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختياريًا لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».