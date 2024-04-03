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بعد قرار مجلس الوزراء.. بشرى للنازحين من هذا البلد إلى المملكة

ولي العهد - مجلس الوزراء
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
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تعتبر المملكة وجهة للاجئين من دول الجوار التي تشهد اضطرابات، مثل اليمن، الذي يشهد منذ سنوات أجواءً من عدم الاستقرار دفعت العديد من مواطنيه إلى النزوح للمملكة.اضافة اعلان
ووفقًا للتقديرات، فقد نزح نحو 3 ملايين عن ديارهم بسبب المعارك وانعدام أسباب الحياة، فيما وصفت الأمم المتحدة الأوضاع في البلاد بأنها أفدح أزمة إنسانية في العالم.
وبحسب أحدث إحصائية نشرتها المملكة في مايو الماضي، بلغ عدد اليمنيين المقيمين على أراضيها حتى نهاية 2022م، مليونًا و803 آلاف و469 شخصًا.
ويقول مراقبون، إن قرار مجلس الوزراء أمس برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن النازحين من دول الجوار يستهدف على وجه التحديد اليمنيين النازحين إلى المملكة. 

تفاصيل القرار بشأن النازحين إلى المملكة

وتصمن القرار أن تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي:
 1-رسوم الإقامة.
2- رسوم رخص العمل.
3- رسوم نقل الخدمات.
4- رسوم تعديل المهن.
5- المقابل المالي على منشآت القطاع الخاص.
6-  يكون ذلك مدة (أربع) سنوات من تاريخ التصحيح.
وأوضح المجلس أن الدولة تتحمل جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقًا، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقًا، والغرامات المترتبة عليهم سابقًا المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.

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