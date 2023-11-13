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تنبيه عاجل من "الموارد" لمنشآت القطاع الخاص بخصوص عقود العاملين

توثيق العقود
توثيق عقود العاملين عن طريق التسجيل بمنصة "قوى"
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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية مسارعة منشآت القطاع الخاص بتوثيق عقود العاملين لديها؛ المواطنين وغير المواطنين، وذلك عن طريق التسجيل بمنصة "قوى" وإتمام الإجراءات الخاصّة بخدمة توثيق العقود على المنصّة.اضافة اعلان

نسبَ الالتزام المطلوبة لتوثيق العقود

وحدّدت الوزارة في وقتٍ سابقٍ نسبَ الالتزام المطلوبة من المنشآت بتوثيق العقود، وذلك بناءً على إجمالي عدد موظفي المنشأة حسب كل ربعٍ من عام 2023م كالتالي:
الربع الأول 20%، الربع الثاني 50% الربع الثالث 80%.
ونوهت على ضرورة التزام المنشآت بنسبة التوثيق المطلوبة وذلك لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية.

شرط الاستفادة من خدمات "الموارد"

 وأكدت الوزارة، أن المنشآت الملتزمة بتوثيق 80% أو أكثر من عقود موظفيها، عبر منصة "قوى"، ستتمكن من الاستفادة الكاملة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

4 أهداف لتوثيق العقود

وتهدف الوزارة من هذه الخدمة إلى:
- حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
- توفير بيئة عملٍ تساعد على استقرار العامل وزيادة إنتاجيته.
- رفع امتثال المنشآت بنظام العمل.
- تجويد بيانات عقود العمل مما ينعكس إيجابًا على جاذبية سوق العمل بالمملكة.
 وتُمكِّن خدمة توثيق العقود على منصة "قوى" أصحاب العمل من رفع وتحديث معلومات عقود العاملين بشكل مؤتمتٍ ويسير، وتتيحُ للعاملين، وكذلك التحققَ من صحة بيانات عقودهم، وفي حال موافقة الطرفين (العامل والمنشأة)، يعد العقد موثقًا ومُعتمدًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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