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56 برنامجًا أكاديميًا.. خطوة مهمة من تقويم التعليم بخصوص التدريب

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هيئة تقويم التعليم والتدريب
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أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، بمدينة جدة، اللقاء التعريفي الثالث لنشر ثقافة الجودة في قطاع التدريب وتحفيز منشآت التدريب على تبني معايير الاعتماد المؤسسي.اضافة اعلان

رفع الكفاءة التشغيلية لمنشآت التدريب

 وناقش اللقاء، دور الاعتماد في رفع الكفاءة التشغيلية لمنشآت التدريب، واستعراض مبادرات الدعم المقدم لهذا القطاع وارتباطها بتحقق الجودة، كذلك تم استعراض بعض من أبرز الممارسات المحلية في ضبط جودة التدريب، التي قدمها عدد من منشآت التدريب الحاصلة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة.

نشر ثقافة الجودة بقطاع التدريب

 وهدف اللقاء -الذي استهدف معاهد التدريب الأهلية بالمنطقة الغربية- إلى نشر ثقافة الجودة بقطاع التدريب، وتحفيز منشآت تدريب القطاع الخاص بالتقدم للاعتماد، حيث شارك فيه متحدثون من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وغرفة جدة، إضافة إلى عدد من منسوبي مركز "مسار".
 وعلى هامش اللقاء؛ وقع المدير التنفيذي لمركز "مسار" الدكتور محمد بن علي الخيري، اتفاقيتين مع منشأتين تدريبيتين بالمنطقة الغربية لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي وهما: الأكاديمية السعودية اللوجستية، والمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء.

توقيع اتفاقية اعتماد 56 برنامجًا أكاديميًا

في الوقت نفسه، وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم, اتفاقية اعتماد 56 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الملك عبدالعزيز.
 وتم ذلك بمقر الجامعة بمدينة جدة, بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيسة الجامعة المكلّفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم.

برنامج تنمية القدرات البشرية

ويشمل برنامج تنمية القدرات البشرية، مبادرة تصنيف مؤسسات التعليم العالي، والتعليم والتدريب الفني والمهني "صقر"، حيث جرى إطلاقه العام الدراسي الماضي، وستُعلن نتائج الدورة الأولى بداية عام ٢٠٢٤م، وسيكون الاعتماد الأكاديمي أحد مؤشراته ومكوناته.

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