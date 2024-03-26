عاجل.. بدءًا من هذا الموعد.. إلزام غير المواطنين بالعمل في تطبيقات التوصيل المرخصة

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بدءا من مطلع أبريل المقبل سيتم تطبيق المرحلة الأولى من قرار قصر العمل على المواطنين وإلزام غير المواطنين، بالعمل في تطبيقات التوصيل المرخصة.



العمل في تطبيقات التوصل



6 قرارات تنظيمية



وأعلنت الهيئة العامة للنقل تحديد اشتراطات وضوابط وتنظيمات جديدة لنشاط توصيل الطلبات، وذلك لضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة إضافة إلى زيادة مستوى الأمان والموثوقية.هذا وكانت الهيئة العامة للنقل TGA، قد أصدرت قبل أسابيع، 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات بالمملكة؛ وذلك بهدف رفع مستوى الجودة في القطاع.وقالت الهيئة العامة للنقل، في بيان لها، إنها سيتم تطبيق القرارات بشكل مرحلي ابتداء من 1 أبريل 2024م، مبينة أنها تهدف إلى تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات، ورفع جودة الخدمة وكفاءة عملية التوصيل، وزيادة مستوى الموثوقية والأمان، وخلق فرص وظيفية للسعوديين.وكشفت الهيئة العامة للنقل، أن القرارات تشمل إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف فقط تدريجيا خلال 14 شهرا، واستمرار عمل المواطنين في النشاط، واعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في النشاط.وأضافت هيئة النقل، أن القرارات تشمل كذلك إلزام التطبيقات بتفعيل خاصية التحقق من الوجه للتحقق من هوية السائقين، وتحديد اشتراطات وضوابط استخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.