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عاجل.. قبيل رمضان.. تعرف على جنسية العمالة المنزلية الأعلى في أسعار الاستقدام

مساند
منصة مساند
أ أ
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أوضحت منصة مساند، جنسية العمالة المنزلية الأغلى في أسعار الاستقدام قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.

العمالة المنزلية الأعلى في سعر الاستقداماضافة اعلان

وقالت منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "أن العمالة المنزلية من الفلبين الأغلى سعرا من حيث تكاليف الاستقدام، بـ الفلبين 14,447 ريال، تليها العمالة من دولة سريلانكا بتكلفة 13,446 ريال".
وأشارت منصة مساند، أن متوسط أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية غير شاملة الضريبة المضافة.
في سياق متصل، تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع استفسار وتساؤلات المستفيدين بشأن مدى إمكانية الاستقدام من دولة نيبال.

الاستقدام غير متاح من نيبال


جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مواطن استفسر بشأن استقدام عامل منزلي من نيبال قبل حلول شهر رمضان.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله.. نعتذر منك، الجنسية المذكورة غير متاحة حالياً، بإمكانك الاطلاع على الجنسيات المتاحة لكل مهنة من خلال الدخول إلى حسابك في مساند".

تكلفة التأمين على العمالة:


كذلك أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، آلية احتساب  قيمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على استفسار مستفيد بشأن أسعار التأمين ضد الهروب والامتناع عن العمل والوفاة وغيرها للعمالة المنزلية.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "وعليكم السلام.. تختلف تكلفة التأمين بناء على عدة عوامل منها:
- مهنة العامل وجنسيته
– العمر
– الأجر الشهري للعامل
– تكلفة العقد
وأضافت منصة مساند، أنه يمكن معرفة مبلغ التأمين في فاتورة العقد.

مساند وحالة التأشيرة والمدفوعات الحكومية:



أيضا تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، مع تساؤلات واستفسارات بشأن حالة التأشيرة.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن حالة التأشيرة ومدى إمكانية استرداد الأموال المدفوعة.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بإمكانك الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال حسابك لدى مساند، وفيما يخص المدفوعات الحكومية يرجى التواصل مع جهة الاختصاص".
وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند" قد أوضحت، 4 خطوات لاستعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.

استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية:


وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله .. نسعد دائماً لخدمتك ، بخصوص استفسارك يمكنكم استعراض المكاتب التي تقدم خدمة تأجير خدمات العمالة المنزلية من خلال التالي:
- الدخول على منصة مساند
_ ثم الضغط على التعاقد
- اختيار الخدمات
- اختيار نوع الخدمة: (تأجير خدمات العمالة المنزلية) .


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