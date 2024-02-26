الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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عاجل.. النصب باسم الزكاة والضريبة بخصوص مبالغ مالية.. تجاهل هذه الرسالة فورًا

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من أي محاولات للنصب باسمها عن طريق رسائل احتيالية نصيّة وعبر البريد الإلكتروني.
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النصب باسم الزكاة والضريبة بخصوص مبالغ مالية

وعلى حسابها في منصة "إكس"، أكدت الهيئة أنها لا تقوم بطلب الدخول على روابط في رسائلها، وأنها لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة و تطبيق ZATCA فقط.
وجددت "الزكاة والضريبة والجمارك" تحذيرها من رسائل احتيالية نصيّة وعبر البريد الإلكتروني تدّعي وجود مبالغ استرداد أو مستحقات مالية للمكلفين

احذر  أي عمليات احتيالية تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية

وأكدت الهيئة أن مثل هذه الممارسات والعمليات الاحتيالية تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية من خلال رسائل مشبوهة تزعم استقبال طلبات استرداد مبالغ مدفوعة للهيئة، وتطلب الدخول على روابط إلكترونية لتقديم المزيد من المعلومات أو البيانات أو تعبئة نماذج إلكترونية، مؤكدةً أن الهيئة لا تقوم بطلب الدخول على روابط عبر رسائلها، كما أنها لا تطلب أي معلومات تخص البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال القنوات الرسمية وهي الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa) وتطبيق ZATCA للهواتف الذكية فقط.

ضرورة التحقق من مصدر الرسائل العشوائية الواردة

وأكدت الهيئة على جميع مكلفيها وعملائها أهمية حماية أنفسهم من الاحتيال بجميع طرقه وأساليبه، والحرص على أمن معلوماتهم المصرفية والشخصية وذلك بعدم الاستجابة للرسائل الواردة من جهات تنتحل اسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب ضرورة التحقق من مصدر الرسائل العشوائية الواردة قبل الضغط على الروابط، وذلك للمحافظة على بياناتهم الشخصية، وعدم الوقوع ضحيةً للاحتيال.

أهمية استخدام قنوات التواصل الخاصة بهيئة الزكاة

ودعت الهيئة مكلفيها وعملائها إلى ضرورة التأكد من استخدام قنوات التواصل الخاصة بالهيئة، وذلك من خلال:

- الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

- أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة(X)  (@Zatca_Care).

- أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).

- أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

مؤكدةً أنها تستقبل من خلال هذه القنوات جميع الاستفسارات المرتبطة بالتزامات المكلفين والعملاء وجميع الخدمات التي تقدمها.

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