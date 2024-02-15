هل يمكن للناقل المحلي أخذ بيانات الهوية الوطنية لتخليص الشحنة جمركيًا؟

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يُسمح للناقل المحلي بأخذ بيانات الهوية الوطنية فقط، لتخليص الشحنة جمركياً، حيث يتم تقديم البيانات من قبل الناقل.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد استفسر بشأن إمكانية إعطاء بيانات بطاقة الهوية لأحد المواقع الخاصة بالشحن، بدعوى أن الجمارك تطلب هذه المعلومات حين تكون الطلبية بمبلغ كبير.





بيانات الهوية الوطنية وطلبات الشحن



كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن شرط الإبلاغ عن الذهب بحوزة المسافرين لرجال الجمارك بالمملكة.

وأجابت الهيئة، بقولها: "عزيزي العميل، يسمح للناقل المحلي بأخذ بيانات الهوية الوطنية فقط، لتخليص الشحنة جمركياً، حيث يتم تقديم البيانات من قبل الناقل، لذا يمكنك التواصل مع الناقل وتزويدهم بالبيانات المطلوبة لفسح الشحنة.وقبل أيام،

وردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان شراء الذهب من البحرين يتطلب الإفصاح عنه عند الوصول للجمارك؟، قالت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس": يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار في حال كنت تحمل ماقيمته 60 ألف ريال سعودي ومايعادلها من المجوهرات أو المعادن الثمينة أو الامتعة الشخصية الجديدة التي تتجاوز 3000 آلاف ريال سعودي أو السلع المقيدة أو السلع التي تخضع للضريبة الانتقائية".





غرامة مضبوطات الذهب