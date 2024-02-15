الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل يمكن للناقل المحلي أخذ بيانات الهوية الوطنية لتخليص الشحنة جمركيًا؟

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يُسمح للناقل المحلي بأخذ بيانات الهوية الوطنية فقط، لتخليص الشحنة جمركياً، حيث يتم تقديم البيانات من قبل الناقل.
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد استفسر بشأن إمكانية إعطاء بيانات بطاقة الهوية لأحد المواقع الخاصة بالشحن، بدعوى أن الجمارك تطلب هذه المعلومات حين تكون الطلبية بمبلغ كبير.

بيانات الهوية الوطنية وطلبات الشحن


وأجابت الهيئة، بقولها: "عزيزي العميل، يسمح للناقل المحلي بأخذ بيانات الهوية الوطنية فقط، لتخليص الشحنة جمركياً، حيث يتم تقديم البيانات من قبل الناقل، لذا يمكنك التواصل مع الناقل وتزويدهم بالبيانات المطلوبة لفسح الشحنة.
وقبل أيام، كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن شرط الإبلاغ عن الذهب بحوزة المسافرين لرجال الجمارك بالمملكة.

وردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان شراء الذهب من البحرين يتطلب الإفصاح عنه عند الوصول للجمارك؟، قالت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس": يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار في حال كنت تحمل ماقيمته 60 ألف ريال سعودي ومايعادلها من المجوهرات أو المعادن الثمينة أو الامتعة الشخصية الجديدة التي تتجاوز 3000 آلاف ريال سعودي أو السلع المقيدة أو السلع التي تخضع للضريبة الانتقائية".

غرامة مضبوطات الذهب

ويتم فرض غرامة مالية بمقدار 25 بالمئة من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50 بالمئة من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال.
وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.
ويترتب على عدم الإقرار أو التصريح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقيدة، مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، استنادًا إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال واستنادًا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد.
اضافة اعلان

 

اقرأ أيضا

تحديث بيانات الموظفين الإداريين في نظام فارس

عاجل.. منصة إيجار توضح طريقة تحويل المبلغ للمستفيد

صدور موافقة خادم الحرمين على منح 200 متبرع ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

عاجل.. التأمينات توضح طريقة التحقق من الأهلية لصرف دعم ساند

شاهد.. بردية كثيفة وأمطار وسيول في الدليمية بمنطقة القصيم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 2:03 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. أخبار السعودية.. "الزكاة" تحذر من هؤلاء المحتالين و"الصحة" ترد على سؤال يشغل بال الكثيرين

الزكاة 11:36 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. "الزكاة" تحذر من رسائل احتيال نصيّة تدّعي وجود مستحقات مالية لديها

قيادة - سيارة - الزكاة 1:00 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. هل يمكن الدخول للمملكة بمركبة تحمل لوحات أجنبية؟

هيئة الزكاة 2:55 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. توضيح من الزكاة بشأن ضريبة الحلويات المستوردة من الخارج