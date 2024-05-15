مجانًا وبرسوم.. جامعة تبوك تعلن عن برامج الماجستير للقبول للعام الجامعي 1446هـ

أ أ
أعلنت
جامعة تبوك، مُمثلة بعمادة البحث والدراسات العليا، عن برامج الماجستير الاعتيادي "مجانية"
والمدفوع "برسوم" المتاحة للقبول للعام 1445هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل
وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
برامج
الماجستير المدفوع (برسوم)1 -
ماجستير العلوم المالية.
2 - ماجستير الإدارة الهندسية.
3 - ماجستير أمن المعلومات.
4 - ماجستير التسويق الرقمي.
5 - ماجستير العلوم في الذكاء
6 - ماجستير في الفيزياء الطبية.
7 - ماجستير العلوم في الكيمياء.
8 - ماجستير العلوم في علم البيانات.
9 - ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.
10 - ماجستير إدارة الموارد البشرية.
11 - ماجستير العلوم في التنوع الإحيائي.
12 - ماجستير المحاسبة القضائية التنفيذي.
13 - ماجستير العلوم في فيزياء المواد (جديد).
14 - ماجستير المختبرات الطبية (الطب الجزيئي).
5 - ماجستير العلوم في علم الإحصاء التطبيقي.
16 - ماجستير المختبرات الطبية (أمراض الدم وطب نقل الدم) (جديد).
برامج
الماجستير الاعتيادي1 -
ماجستير الفقه.
2 - ماجستير التربية الخاصة.
3 - ماجستير الحديث وعلومه.
4 - ماجستير العلوم في الرياضيات.
5 - ماجستير التربية في أصول التربية.
6 - ماجستير التفسير وعلوم القرآن.
7 - ماجستير التربية في القياس والتقويم.
8 - ماجستير الآداب في اللغة العربية وآدابها.
9 - ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس.
10 - ماجستير التربية في الإدارة والتخطيط التربوي.