مجانًا وبرسوم.. جامعة تبوك تعلن عن برامج الماجستير للقبول للعام الجامعي 1446هـ

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أعلنت جامعة تبوك، مُمثلة بعمادة البحث والدراسات العليا، عن برامج الماجستير الاعتيادي "مجانية" والمدفوع "برسوم" المتاحة للقبول للعام 1445هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





برامج الماجستير المدفوع (برسوم)



برامج الماجستير الاعتيادي



1 - ماجستير العلوم المالية.2 - ماجستير الإدارة الهندسية.3 - ماجستير أمن المعلومات.4 - ماجستير التسويق الرقمي.5 - ماجستير العلوم في الذكاء6 - ماجستير في الفيزياء الطبية.7 - ماجستير العلوم في الكيمياء.8 - ماجستير العلوم في علم البيانات.9 - ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.10 - ماجستير إدارة الموارد البشرية.11 - ماجستير العلوم في التنوع الإحيائي.12 - ماجستير المحاسبة القضائية التنفيذي.13 - ماجستير العلوم في فيزياء المواد (جديد).14 - ماجستير المختبرات الطبية (الطب الجزيئي).5 - ماجستير العلوم في علم الإحصاء التطبيقي.16 - ماجستير المختبرات الطبية (أمراض الدم وطب نقل الدم) (جديد).1 - ماجستير الفقه.2 - ماجستير التربية الخاصة.3 - ماجستير الحديث وعلومه.4 - ماجستير العلوم في الرياضيات.5 - ماجستير التربية في أصول التربية.6 - ماجستير التفسير وعلوم القرآن.7 - ماجستير التربية في القياس والتقويم.8 - ماجستير الآداب في اللغة العربية وآدابها.9 - ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس.10 - ماجستير التربية في الإدارة والتخطيط التربوي.





التفاصيل



موعد التقديم



- التقديم مُتاح حاليًا وينتهي يوم السبت بتاريخ 1445/11/17هـ الموافق 2024/05/25م.

طريقة التقديم

