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إنذار برتقالي.. تحذير عاجل من أمطار على منطقة تبوك

أمطار المملكة
أمطار على منطقة تبوك (أرشيفية)
أ أ
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حذّر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من أمطار متوسطة على بعض محافظات منطقة تبوك.

التأثيرات المصاحبة لهطول الأمطاراضافة اعلان

وأوضح المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتضمن رياحًا شديدة السرعة، شبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، ارتفاع الأمواج، جريان السيول، صواعق رعدية.
وبين المركز أن هذه الحالة تكون على محافظات تبوك، البدع، حقل، نيوم شرما، المعظم، تيماء، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وذكر أن الحالة تستمر من الساعة 4 عصر أمس الثلاثاء، حتى الساعة 10 صباح اليوم الأربعاء.

أمطار رعدية على معظم المناطق

وكان المركز قد أصدر تحذيرًا من فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، بداية من الثلاثاء الماضي وحتى الجمعة القادمة.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس" أن التوقعات تُشير إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على معظم المناطق.
وأوضح المركز أن هذه الحالة يصاحبها رياح هابطة شديدة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر
من 60 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، مع جريان السيـول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

1 - منطقة تبوك، من الثلاثاء إلى الأربعاء، وتشمل "حقل، والبدع، وضباء، والوجه، وأملج، وتيماء".
2 – منطقة الجوف، من الثلاثاء إلى الأربعاء، وتشمل "القريات، وطبرجل، وسكاكا، ودومة الجندل".
3 – منطقة الحدود الشمالية، من الثلاثاء إلى الأربعاء، وتشمل "طريف، وعرعر، والعويقلية".
4 - منطقة المدينة المنورة، من مساء الثلاثاء إلى الأربعاء، وتشمل "ينبع، العيص، العلا، بدر، وادي الفرع".
5 - منطقة مكة المكرمة، من مساء الثلاثاء إلى الأربعاء، وتشمل "رابغ، الكامل".

أمطار خفيفة إلى متوسطة

1 – منطقة المدينة المنورة، يوم الأربعاء، وتشمل " المدينة المنورة، المهد، الحناكية، خيبر".
2 – منطقة مكة المكرمة، من الثلاثاء إلى الأربعاء، وتشمل " العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، جدة، خليص، بحرة، الليث، القنفذة، أضم، العرضيات، ميسان".
3 - منطقة حائل، يوم الأربعاء، وتشمل " حائل، الغزالة، الشملي، الحائط، الشنان، بقعاء، سميراء، السليمي، موقق".
4 - منطقة الباحة، يوم الجمعة، وتشمل "الباحة، بلجرشي، المندق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد، القرى".
5 - منطقة عسير، يوم الجمعة، وتشمل "أبها، خميس مشيط، النماص، تنومه، بلقرن، رجال المع، بارق، محايل، المجاردة، البرك".
6 -منطقة جازان، يوم الجمعة، وتشمل "الريث، هروب، الدائر، العيدابي، فيفا، العارضة، الحرث، الخوبة".
ونوه المركز لضرورة متابعة قنوات التواصل لديه، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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