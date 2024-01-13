عاجل.. الدفاع المدني ينقذ 6 أشخاص بعد حريق بمنزلهم في المدينة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإنقاذ بالمدينة تحركت لإخماد حريق شب في أحد المنازل بحي شروان.



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إخماد حريق في منزل بحي شوران في المدينة



الدفاع امدني يحذر من وضع المدفأة في أماكن غير آمنة



كيفية التصرف السليم عند تسرب الغاز



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ أخمد حريقًا في منزل بحي شوران، وأنه تم إخلاء 6 أشخاص من المنزل دون أية إصابات.يأتي هذا في وقت حذر فيه الدفاع المدني من وضع المدفأة الكهربائية في مناطق غير آمنة داخل الشقة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأمر.وشددت على ضرورة الحيطة والحذر لتجنّب الإصابات الناتجة عن حـوادث الحرائق بعد زيادتها مؤخراً، مبينة أن التصرف الصحيح عند تسرب الغاز هو:1 - إخراج جميع الأشخاص من المكان محل التسرب.2 - عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر.3 - قفل صمام الغاز بإحكام، مع فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.