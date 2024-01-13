السبت، 01 رجب 1445 ، 13 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الدفاع المدني ينقذ 6 أشخاص بعد حريق بمنزلهم في المدينة

GDrBCjsXcAAwv48
إخماد حريق بالمدينة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإنقاذ بالمدينة تحركت لإخماد حريق شب في أحد المنازل بحي شروان.

اضافة اعلان

إخماد حريق في منزل بحي شوران في المدينة

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ أخمد حريقًا في منزل بحي شوران، وأنه تم إخلاء 6 أشخاص من المنزل دون أية إصابات.

الدفاع امدني يحذر من وضع المدفأة في أماكن غير آمنة

يأتي هذا في وقت حذر فيه الدفاع المدني من وضع المدفأة الكهربائية في مناطق غير آمنة داخل الشقة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأمر.


كيفية التصرف السليم عند تسرب الغاز

وشددت على ضرورة الحيطة والحذر لتجنّب الإصابات الناتجة عن حـوادث الحرائق بعد زيادتها مؤخراً، مبينة أن التصرف الصحيح عند تسرب الغاز هو:
1 - إخراج جميع الأشخاص من المكان محل التسرب.
2 - عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر.
3 - قفل صمام الغاز بإحكام، مع فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.

اقرأ أيضا

عاجل.. أهم 10.. تخفيض رسوم الإقامة المميزة بالمملكة وإلغاء الكفالة لـ 5 مهن

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على مكة وهذه المناطق لـ 8 صباحًا

توضيح عاجل لـ الضمان الاجتماعي حول صرف معاش مَن هو على رأس العمل

"الحج" تنبه ضيوف الرحمن لهذا الأمر المهم عند الذهاب إلى الحرمين

الأمين العام لمجلس التعاون: تطورات الأحداث في البحر الأحمر تستوجب ضبط النفس

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الدفاع-المدني 3:50 م الخميس، 11 يناير 2024

وفاة شخص وإصابة 5 في حريق مبنى بالقنفذة.. والدفاع المدني يتحرك

الدفاع المدني 1:24 م الأربعاء، 03 يناير 2024

"مدني جدة" يخمد حريقًا في واجهة مبنى تم إخلاء ساكنيه.. ولا إصابات

ا 8:52 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

فيديو.. الدفاع المدني يخمد حريقاً في شقة بعمارة سكنية بمكة

11201414155646 9:31 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

منها مكة.. "الأرصاد" يُحذر من رياح شديدة وتدني للرؤية بهذه المناطق لـ 4 مساءً

اقرأ أيضا

جامعة الأميرة نورة
8:01 م الجمعة، 12 يناير 2024

جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في برنامج رخصة العمل التطوعي

4555555555555
7:33 م الجمعة، 12 يناير 2024

الآن.. شاهد تكاثف الغيوم الممطرة على طريق الهدا بالطائف

65756764
7:15 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. شرطة الرياض تطيح بـ 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي وهم يقومون بهذا الأمر

كبار السن
6:51 م الجمعة، 12 يناير 2024

السجن والغرامة.. تعرف على عقوبة إهمال كبير السن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رابت - الراتب - ريال -
2:00 ص السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. طريقة حساب المعاش والمستحقات التأمينية في نظام التأمينات

العالم فى اسبوع
7:10 م الجمعة، 12 يناير 2024

العالم في أسبوع.. 3.4 مليار ريال من حساب المواطن وطريقة الحصول على الإقامة المميزة بالمملكة

الموارد البشرية
6:58 م الجمعة، 12 يناير 2024

إلغاء الكفيل لـ 5 مهن.. تعرف على مميزات إلغاء الكفالة للموظف وصاحب العمل

حساب المواطن - ريال
6:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص نسبة الاستحقاق لكل فرد

الإقامة المميزة
6:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

تخفيض رسوم الإقامة المميزة إلى 4 آلاف ريال

657
5:21 م الجمعة، 12 يناير 2024

محلل طقس: بعض تطبيقات رصد الأحوال الجوية غير دقيقة ويوصي بهذا التطبيق