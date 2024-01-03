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شاهد.. الأمطار ترسم لوحة جميلة في نفود الثويرات شرق الزلفي بالرياض

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أمطار الزلفي
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار ورسمت لوحة جميلة في نفود الثويرات بالزلفي في الرياض.اضافة اعلان

الأمطار ترسم لوحة جميلة في نفود الثويرات شرق الزلفي

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف رسمت الأمطار الغزيرة لوحة جميلة في نفود الثويرات بالزلفي في الرياض.

أمطار وسيول وضباب على الرياض ومعظم المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، والقصيم، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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