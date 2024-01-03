شاهد.. الأمطار ترسم لوحة جميلة في نفود الثويرات شرق الزلفي بالرياض

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار ورسمت لوحة جميلة في نفود الثويرات بالزلفي في الرياض. اضافة اعلان





الأمطار ترسم لوحة جميلة في نفود الثويرات شرق الزلفي



أمطار وسيول وضباب على الرياض ومعظم المناطق





الأمطار والربيع ترسم لوحة

جميلة في نفود الثويرات

شمال شرق

الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

31 ديسمبر 2023م

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. pic.twitter.com/fapocaj1yl 📍روعة المنظر😍👌🏻الأمطار والربيع ترسم لوحةجميلة في نفود الثويراتشمال شرق #الزلفي الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ31 ديسمبر 2023م📸 | @Fbudiii January 3, 2024

رياح نشطة وزخات من البرد



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف رسمت الأمطار الغزيرة لوحة جميلة في نفود الثويرات بالزلفي في الرياض.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، والقصيم، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.