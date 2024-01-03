شاهد.. الأمطار ترسم لوحة جميلة في نفود الثويرات شرق الزلفي بالرياض

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم كميات
غزيرة من الأمطار ورسمت لوحة جميلة في نفود الثويرات بالزلفي في الرياض.
الأمطار
ترسم لوحة جميلة في نفود الثويرات شرق الزلفيوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف رسمت الأمطار الغزيرة لوحة
جميلة في نفود الثويرات بالزلفي في الرياض.
أمطار
وسيول وضباب على الرياض ومعظم المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة.
📍روعة المنظر😍👌🏻— طقس (@tqqs) January 3, 2024
الأمطار والربيع ترسم لوحة
جميلة في نفود الثويرات
شمال شرق #الزلفي
الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
31 ديسمبر 2023م
📸 | @Fbudiii
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