الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الآن.. شاهد الأمطار تتساقط بغزارة على الدمام

65567غ
أمطار الدمام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الأربعاء، كميات غزيرة من الأمطار على محافظة الدمام بالمنطقة الشرقية.اضافة اعلان

تساقط أمطار غزيرة على الدمام

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على الدمام مصحوبة برياح نشطة.

أمطار وسيول وضباب على الرياض ومعظم المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، والقصيم.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

عاجل.. طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر لمن هم داخل أو خارج المملكة

بحيرات.. شاهد ماذا فعلت السيول والأمطار بشوارع جازان؟

تجري أنهارُا.. شاهد قوة سيول السحيمي والوعالي شمال الأرطاوية بالرياض

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. قيمة الدعم الإضافي وبشرى حول اكتشافات الذهب الجديدة

لا تتطلب الخبرة.. "أرامكو" للشراكات الإستراتيجية تطرح وظائف شاغرة بالرياض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 12:04 م الأربعاء، 03 يناير 2024

أمطار رعدية.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

ق6 10:32 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

بحيرات.. شاهد ماذا فعلت السيول والأمطار بشوارع جازان؟

GBHoMveXIAA20oo 9:05 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. خبير طقس يُحذر من الأمطار الغزيرة والسيول على مكة والمدينة وهذه المناطق

878 5:51 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

أنهار جارية.. شاهد قوة سيول وادي الجرفة برجال ألمع في عسير

اقرأ أيضا

DST_1683604_3044723_59_2_2022012619133645
8:47 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

لـ4 أشهر.. إغلاق طريق "الدمام – الرياض" اليوم لأعمال الصيانة

مطار الملك عبد العزيز
8:17 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

الطيران المدني تلزم الشركات المشغّلة للمطارات بوضع خرائط الضوضاء

GC5CY5sWQAAcxJU
8:10 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

شاهد.. أمطار الخير تتساقط صباحًا على الجبيل الصناعية بالشرقية

الرياض
8:01 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

"المسند" يُطمئن سكان الرياض حول درجة الحرارة في يناير

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

13-02-23-80109028
1:04 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة الاستعلام عن التأمين الصحي عبر منصة أبشر برقم الهوية 1445

أمطار غزيرة وسيول
12:24 م الأربعاء، 03 يناير 2024

تحذير عاجل من عواصف رعدية وأمطار وسيول على هذه المناطق لـ 11 مساءً

أبشر
11:17 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر لمن هم داخل أو خارج المملكة

سكن مجاني2
10:09 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. "سكني" يوضح أسباب حرمان الزوج من القرض بعد الموافقة عليه

أهم 10
9:59 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. قيمة الدعم الإضافي وبشرى حول اكتشافات الذهب الجديدة

حساب المواطن
9:05 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. بعد تمديده لمدة عام.. كم يبلغ الدعم الإضافي من حساب المواطن؟