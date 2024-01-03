الآن.. شاهد الأمطار تتساقط بغزارة على الدمام

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الأربعاء، كميات غزيرة من الأمطار على محافظة الدمام بالمنطقة الشرقية. اضافة اعلان





تساقط أمطار غزيرة على الدمام





امطار غزيرة على

الأربعاء ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

3 يناير 2024م

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. pic.twitter.com/d7y3295tTm 📍فيديوامطار غزيرة على #الدمام الأربعاء ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ3 يناير 2024م January 3, 2024

أمطار وسيول وضباب على الرياض ومعظم المناطق



رياح نشطة وزخات من البرد



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على الدمام مصحوبة برياح نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، والقصيم.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.







الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وطالب الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.