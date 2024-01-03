الآن.. شاهد الأمطار تتساقط بغزارة على الدمام

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الأربعاء، كميات
غزيرة من الأمطار على محافظة الدمام بالمنطقة الشرقية.
تساقط
أمطار غزيرة على الدماموأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت كميات غزيرة من
الأمطار على الدمام مصحوبة برياح نشطة.
📍فيديو— طقس (@tqqs) January 3, 2024
امطار غزيرة على #الدمام
الأربعاء ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
3 يناير 2024م
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أمطار
وسيول وضباب على الرياض ومعظم المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة.
رياح
نشطة وزخات من البردوأوضح
المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على
أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، والقصيم.
في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على
أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.