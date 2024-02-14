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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الجوازات تنشر تفاصيل خدمة "إشعار صاحب العمل".. 8 خطوات للتنفيذ

الجوازات
الجوازات
أ أ
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حددت المديرية العامة للجوازات، تفاصيل خدمة "إشعار صابح العمل"، والتي تُمكن المنشآت من الحصول على الإشعارات عن طريق إضافة رقم هوية مقيم أو رقم هوية زائر وتحديد نوع التنبيهات التي ترغب بها.اضافة اعلان

خدمة إشعار صاحب العمل


وأوضحت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، خطوات وطريقة تنفيذ خدمة (إشعار صاحب العمل) على النحو التالي:

خطوات الوصول للخدمة:



- الدخول لبوابة مقيم
- الخدمات المساندة
- خدمة التنبيهات
- إنشاء طلب جديد
-  اختيار نوع التنبيه
-  اختيار نوع المعرف
-  تعبئة حقول المعرف
- تأكيد
وبالأمس، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تفاصيل خدمة تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم للمنشآت بخطوات بسيطة وسهلة.
وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في منصة إكس : "إنها تتيح للمنشآت تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم
وطلب إعادة طباعتها".

خطوات تعديل الاسم المترجم:


- الدخول لبوابة مقيم
- البحث عن مقيم
- إضافة رقم الإقامة
- عرض ملف المقيم
- اختيار خدمات الجوازات
- اختيار خدمة تعديل الاسم المترجم

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