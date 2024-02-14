عاجل.. الجوازات تنشر تفاصيل خدمة "إشعار صاحب العمل".. 8 خطوات للتنفيذ

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حددت المديرية العامة للجوازات، تفاصيل خدمة "إشعار صابح العمل"، والتي تُمكن المنشآت من الحصول على الإشعارات عن طريق إضافة رقم هوية مقيم أو رقم هوية زائر وتحديد نوع التنبيهات التي ترغب بها.





خدمة إشعار صاحب العمل



خطوات الوصول للخدمة:



خدمة تُمكن المنشآت من الحصول على الإشعارات عن طريق إضافة رقم هوية مقيم أو رقم هوية زائر وتحديد نوع التنبيهات التي ترغب بها.#الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/bHxLFt1xNA — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) February 14, 2024

خطوات تعديل الاسم المترجم:



يمكن للمنشآت تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم وطلب إعادة طباعتها من خلال بوابة مقيم. #الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/NpYqDBap4I — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) February 13, 2024



خطوات الإبلاغ عن فقدان الإقامة

كما أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تفاصيل خدمة الإبلاغ عن فقدان الإقامة وخطوات الوصول لها من خلال بوابة مقيم.



وأوضحت الجوازات، أنه يمكن للمنشآت الإبلاغ عن فقدان الإقامة للمقيمين التابعين لها من خلال بوابة مقيم عبر خطوات سهلة ويسيرة.



- الدخول لبوابة مقيم

- البحث عن مقيم

- إضافة رقم الإقامة

- عرض ملف المقيم

- اختيار خدمات الجوازات

- اختيار الإبلاغ عن فقدان الإقامة



وأوضحت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، خطوات وطريقة تنفيذ خدمة (إشعار صاحب العمل) على النحو التالي:- الدخول لبوابة مقيم- الخدمات المساندة- خدمة التنبيهات- إنشاء طلب جديد- اختيار نوع التنبيه- اختيار نوع المعرف- تعبئة حقول المعرف- تأكيدوبالأمس، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تفاصيل خدمة تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم للمنشآت بخطوات بسيطة وسهلة.وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في منصة إكس : "إنها تتيح للمنشآت تعديل الاسم المترجم في هوية مقيموطلب إعادة طباعتها".- الدخول لبوابة مقيم- البحث عن مقيم- إضافة رقم الإقامة- عرض ملف المقيم- اختيار خدمات الجوازات- اختيار خدمة تعديل الاسم المترجم