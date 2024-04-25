أعلاها 40 بمكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بمناطق المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40 درجة في مكة المكرمة، و39 في ينبع، و38 في القنفذة، وأقلها 11 درجات في السودة بعسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 36 في جازان وشرورة ووادي الدواسر وجدة والمدينة المنورة، و33 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 11، والباحة 16، والقريات 17، وطريف 18، والطائف ورفحاء والمجمعة وتبوك 19 درجة مئوية.





أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.