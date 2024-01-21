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شاهد.. أمطار غزيرة على أحياء شرق مكة

أمطار شرق مكة
أمطار شرق مكة
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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على أحياء شرقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأحد.

أمطار شرق مكة


وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على أحياء شرق مكة المكرمة، في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق، جعلها الله أمطار خير وبركة.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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