الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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عاجل.. أمطار غزيرة على مكة والمدينة ومحافظة صوير بالجوف

أمطار مكة المكرمة
أرشيفية
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هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة صوير بمنطقة الجوف والمراكز التابعة لها، وشملت الأمطار مراكز زلوم، والرفيعة، والشويحطية، وهديب، وطلعة عمّار، ولا تزال الفرصة مهيأة لهذول الأمطار وقد ارتوت الأرض وسالت على إثرها بعض الشعاب .اضافة اعلان
 

مكة والمدينة    


كما هطلت، أمطار غزيرة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
 جعلها اللَّه أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

إنذار من الأرصاد


أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الاحمر على منطقة مكة المكرمة، بسبب الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

أمطار غزيرة وبرد 



وتشمل الحالة هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد وصواعق رعدية، تستمر حتى الساعة الخامسة فجرا من يوم غد الأربعاء، خاصة على الطائف.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الأصفر لأهالي منطقة الجوف بسبب توقعات بهطول أمطار تستمر حتى الثانية فجر اليوم ، بمشيئة الله.

ضباب كثيف بالشرقية



كذلك أصدر المركز إنذارا باللون البرتقالي لأهالي المنطقة الشرقية، بسبب الضباب الكثيف والذي يحجب الرؤية حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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