الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

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بعد إطلاقه .. تفاصيل أول مشروع نقل عام للحافلات يعمل بالطاقة النظيفة

الهيئة العامة للنقل
هيئة النقل
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أطلقت الهيئة العامة للنقل بمدينة تبوك أول مشروع نقل عام في المملكة للحافلات بمسار يعمل بالطاقة النظيفة.

الحافلات الكهربائية

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وتضمن المسار  25% من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة ضمن ميزانية العام المالي الحالي 2023، ودشنه  أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وقال المشرف العام على قطاع نقل الركاب بالهيئة العامة للنقل الدكتور ريان الحازمي إن مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك، يهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن 25% من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة وبمسارات تعمل بالطاقة النظيفة وهي الأولى على مستوى المملكة.

4 مسارات للمشروع

 

وأضاف أن المشروع يتكون من أربعة مسارات و30 حافلة و106 نقاط توقف، مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في هذا المشروع بما يخدم المستفيدين من سكان مدينة تبوك وزائريها، على مدار 18 ساعة يومياً.

وبين الدكتور ريان أن المسار الأول بطول 34.5 كيلومتر يشتمل على 30 محطة توقف ويمر على جامعة تبوك والبريد السعودي والخطوط السعودية.

وقال إن المسار الثاني يشتمل على 27 محطة توقف بطول 43.8 كيلومتر ويخدم المدينة العسكرية والمطار ومستشفى الملك خالد العسكري وجادة الأمير فهد بن سلطان والجوازات ومستشفى الملك فهد.

المسار الثالث



وأضاف: في حين أن المسار الثالث يخدم إمارة منطقة تبوك ومصلى العيد والشؤون الصحية وإدارة التعليم ومستشفى الملك خالد والحديقة المركزية بطول 21.7 كيلومتر ويشتمل على 27 محطة توقف، أما المسار الرابع بطول 28.1 كيلومتر فيشتمل على 22 محطة توقف، ويخدم جامع الوالدين وبارك مول ومنتزه حي المروج وجامعة تبوك البوابة الشرقية.

وأكد أن الهيئة تعمل من خلال هذا المشروع للإسهام في رفع مستوى السلامة ورفع مستوى جودة الحياة، وتسهيل حركة التنقل.

كما تسعى لتقليل الازدحام المروري في طرق تبوك، إضافة إلى تنمية الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، تحقيقاً للمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.


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