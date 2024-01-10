أجواء ممطرة.. شاهد السحب الركامية تغطي سماء جدة

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استمرارًا للتقلبات الجوية التي تشهدا مناطق مختلفة من المملكة، شهدت سماء محافظة جدة اليوم تكون السحب الممطرة بشكل كثيف. اضافة اعلان





السحب الركامية تغطي سماء جدة



طقس مستقر على معظم المناطق وأمطار بمكة والمدينة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت السحب الركامية الممطرة سماء محافظة وسط تقلبات جوية وتوقعات بتساقط أمطار على منطقة مكة المكرمة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة.وأضاف المركز، أن الفرصة تتهيأ هطول أمطار خفيفة على سواحل منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.