الأربعاء، 28 جمادى الثانية 1445 ، 10 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أجواء ممطرة.. شاهد السحب الركامية تغطي سماء جدة

سثببص
السحب تغطي سماء جدة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للتقلبات الجوية التي تشهدا مناطق مختلفة من المملكة، شهدت سماء محافظة جدة اليوم تكون السحب الممطرة بشكل كثيف.اضافة اعلان

السحب الركامية تغطي سماء جدة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت السحب الركامية الممطرة سماء محافظة وسط تقلبات جوية وتوقعات بتساقط أمطار على منطقة مكة المكرمة.

طقس مستقر على معظم المناطق وأمطار بمكة والمدينة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة.
وأضاف المركز، أن الفرصة تتهيأ هطول أمطار خفيفة على سواحل منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

عاجل.. بشرى سارة.. تخفيض رسوم "الإقامة المميزة" إلى هذا الرقم

خدمة إلكترونية جديدة من "تقويم التعليم" لمديري المدارس

أكثر من 614 مليار ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

لخدمة ضيوف الرحمن.. توقيع اتفاقية بين "الحج" والزكاة والضريبة والجمارك (تفاصيل)

بيان مهم لأمانة القصيم بشأن الحفاظ على الممتلكات العامة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 1:06 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض والشرقية و7 مناطق حتى 8 مساءً

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 10:51 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

أقلها 3 وأعلاها 28.. درجات الحرارة المسجلة بمناطق المملكة

GBJWSf0WYAADJ1P 4:05 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

"الأرصاد يُحذر سكان جدة والعاصمة المقدسة من أمطار غزيرة الساعات القادمة

5675756 2:33 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

بالفيديو.. تساقط أمطار غزيرة على شاطئ مستورة شمال جدة

اقرأ أيضا

أهم 10
10:05 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 5 مهن يعمل أصحابها بدون كفيل والدعم الإضافي من حساب المواطن

وزارة التعليم1
8:59 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

70 % من تكاليف المدارس الأهلية للموارد البشرية

الموارد البشرية
8:26 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

مكاتب الاستقدام تحدد السبب الرئيس في تأخر قدوم العمالة المنزلية

وزارة الشؤون البلدية
7:48 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

تطبيق إلزامي لـ"امتثال المباني" وفرض غرامات في هذا الموعد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

7878789خ7978
3:05 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. مهلة وظائف وزارة الخارجية تنتهي غدا.. طريقة ورابط التقديم

الضمان الاجتماعي المطور
1:25 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي وأقصى مهلة للرد على الاعتراض

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
1:14 م الأربعاء، 10 يناير 2024

خدمة إلكترونية جديدة من "تقويم التعليم" لمديري المدارس

رواتب المواطنين
12:39 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 74 من حساب المواطن

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف
12:36 م الأربعاء، 10 يناير 2024

وزير الصناعة: مبادرات مهمة بأكثر من 182 مليون دولار واتفاقات بقيمة 75 مليار ريال

حساب المواطن
5:44 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يجيب على المستفيدين: هل ينزل الدعم لي هذا الشهر أو لا؟