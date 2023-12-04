عاجل.. أمطار ورياح نشطة وصواعق رعدية على منطقة المدينة

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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة.

وقال إن تأثيراتها تشمل رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية. اضافة اعلان





الأمطار تستمر حتى 7 صباحًا



وأوضح أن هذه الحالة تكون على محافظات بدر وينبع والحناكية والمهد ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة 7 صباحًا.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، بمشيئة الله تعالى، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية.