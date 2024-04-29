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عاجل.. أمطار رعدية وسيول وبرد ورياح متربة على الرياض وجميع المناطق

أمطار رعدية 2
أمطار رعدية وسيول وبرد على جميع مناطق المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول وبرد ورياح متربة على جميع المناطق

وأضاف "الأرصاد" أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.

حركة الرياح على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
وشمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار

ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.
وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.
وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:
1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.
2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.
3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.
4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.
5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.
6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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