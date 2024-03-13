عاجل.. أمطار رعدية وبرد على مكة و6 مناطق ورياح نشطة بعموم المملكة

أ أ

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.





أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق

رياح متربة على 6 مناطق





حركة الرياح على البحر الأحمر

حركة الرياح على الخليج العربي

6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار





الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

وأضاف أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل، والقصيم.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، ونجران، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.