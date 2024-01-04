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رعود وأمطار.. الدفاع المدني يدعو سكان مكة وهذه المناطق إلى توخي الحذر

أمطار غزيرة
الدفاع المدني
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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لسكان عدد من مناطق المملكة من أمطار ورعود مع تقلبات جوية متوقعة.

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الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

ودعت على حسابها في منصة "إكس"، سكان مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.


انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية والرياض

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

كما توقع أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد الى المدينة المنورة.

مع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.



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