ضربة قاصمة.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الاثنين، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 220 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضبط مخالفين لترويجهم مادة الحشيش المخدر



تهريب 140 كلجم من نبات القات المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

