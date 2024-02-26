ضربة قاصمة.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الاثنين، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 220 كيلوجرامًا من نبات القات المخدرففي
منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان
تهريب 220 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
مخالفين لترويجهم مادة الحشيش المخدروفي
عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب على مخالفين لنظام
أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 42 كلجم من مادة الحشيش المخدر، وجرى
استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
تهريب
140 كلجم من نبات القات المخدركما
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 140 كلجم من
نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات
لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.