أمطار غزيرة.. شاهد السيول تغمر مزارع سراة عبيدة في عسير

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي
تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار وملأت الشوارع والأودية
والطرقات مزارع سراة عبيدة في منطقة عسير.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل كيف غمرت السيول مزارع سراة عبيدة في عسير، نتيجة الأمطار الغزيرة.
سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جويةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، عسير،
جازان، الباحة، كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد
إلى حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
📍السيول تغمر مزارع #سراة_عبيدة— طقس (@tqqs) May 10, 2024
" ماشاء الله امطار خير وبركة "
الجمعة ٢ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
10 مايو 2024م
متابعة | خالد القحطاني
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