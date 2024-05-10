أمطار غزيرة.. شاهد السيول تغمر مزارع سراة عبيدة في عسير

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار وملأت الشوارع والأودية والطرقات مزارع سراة عبيدة في منطقة عسير.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل كيف غمرت السيول مزارع سراة عبيدة في عسير، نتيجة الأمطار الغزيرة.







سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية





" ماشاء الله امطار خير وبركة "

الجمعة ٢ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

10 مايو 2024م

متابعة | خالد القحطاني

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. pic.twitter.com/oMFb3BTrLA 📍السيول تغمر مزارع #سراة_عبيدة " ماشاء الله امطار خير وبركة "الجمعة ٢ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ10 مايو 2024ممتابعة | خالد القحطاني May 10, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



ضرورة البقاء في أماكن آمنة



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، عسير، جازان، الباحة، كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.