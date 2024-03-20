مشاهد تأسر العقول.. لقطات من الأجواء لفيضة النظيم بالمجمعة

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول بفضية النظيم شمال شرق المجمعة في منطقة الرياض، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.



سيول فيضة النظيم



توقعات حالة الطقس



حالة الطقس اليوم



حركة الرياح السطحية



تصوير جوي جميل لفيضة النظيم شمال شرق محافظة #المجمعة

الأربعاء ١٠ رمضان ١٤٤٥هـ

رصد : @algnobe2000 pic.twitter.com/VgdduLyUZd — FAHAD (@FAHAD_1322) March 20, 2024

وأظهر المقطع، مشاهد مذهلة من الأجواء لجريان وتدفق سيول فيضة النظيم في المجمعة بعد الحالة المطرية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يكون الطقس باردًا على معظم مناطق المملكة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق؛ جازان وعسير والباحة.وتشمل الحالة أجزاءً من مناطق، الشرقية والرياض ونجران، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق وعلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة.وأشار تقرير الطقس إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، كذلك مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط كذلك مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة.