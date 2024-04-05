التفاصيل كاملة.. العقيد الشكرة: يستعرض إعلان تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

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أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد منصور الشكرة، أن إعلان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%، يأتي إنفاذاً لتوجيه القيادة بتخفيف أعباء تراكم المخالفات المرورية على أصحاب المركبات، وبما ينعكس إيجابياً على عدم تكرار المخالفة.



العقيد الشكرة يستعرض تخفيض سداد المخالفات المرورية:

تفاصيل الإعلان:

ارتكاب المخالفات:

وقال الشكرة في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية: إن هذا الإعلان يهدف إلى حث المجتمع على الالتزام بالسلامة المرورية للمحافظة على الأرواح والممتلكات، وتعزيز السلامة المرورية في طرق المملكة للمواطنين والمقيمين والزوار، وعدم تكرار ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.وأوضح المتحدث الرسمي للمرور، أن التخفيض يشمل المواطنين والمقيمين والزوار، مما يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بكل من يعيش على أرض المملكة.وأضاف: أن الالتزام بأنظمة السلامة وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، يسهم في التقليل من الحوادث المرورية ويحقق السلامة لجميع سالكي الطرق، مشيراً إلى أن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة (50%) يُسهم في تعزيز وعي المجتمع بالتقيد بالأنظمة المرورية بما يحقق السلامة لمرتادي الطرق.وحول تفاصيل الإعلان، أوضح العقيد الشكرة، النقاط التالية:- التخفيض بنسبة (50%) يشمل جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 9 / 10/ 1445 هـ الموافق 18/ 4 / 2024 م.- للاستفادة من التخفيض يجب سداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة خلال (6) أشهر بداية من تاريخ 18 / 4/ 2024م حتى تاريخ 18 / 10 / 2024م.- يتيح التخفيض سداد المخالفات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة.- ستطبق المادة (75) من نظام المرور على المخالفات المرتكبة ابتداءً من تاريخ 18/ 4/ 2024م.- تقتضي المادة (75) تخفيضاً للمخالفة الواحدة بنسبة (25%).- تقتضي المادة (75) الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظاماً.- تخفيض (50%) يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18/ 4/ 2024م وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة من التخفيض، أما تخفيض (25%) فيطبق على المخالفات المرتكبة ابتداءً من هذا التاريخ.- لا يستفاد من تخفيض (25%) بانقضاء مهلة (15) يوماً للسداد دون التقدم بطلب مهلة (90) يوماً أو بانقضاء (30) يوماً من مهلة (90) يوماً للسداد في حال طلبها.كما بيّن المتحدث الرسمي للمرور العقيد منصور الشكرة، أنه تعزيزاً للسلامة المرورية، فإن ارتكاب إحدى المخالفات التالية من تاريخ 18/ 4/ 2024م يخرج مرتكبها من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:- التفحيط.- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.