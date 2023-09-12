الثلاثاء، 27 صفر 1445 ، 12 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

شرطة الرياض تقبض على 13 شخصًا لارتكابهم حوادث سرقة

شرطة الرياض
ضبط متهمين في وقائع سرقة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (10) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و(3) مواطنين، لارتكابهم حوادث سرقة قواطع كهربائية ونحاسية، وتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها.اضافة اعلان
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

على الجانب الآخر، روى سجين قصته مع المخدرات، وكيف انقلبت حياته رأسا على عقب وانتهت لحظات المرح بسرعة إلى حزن وشقاء وتعاسة وسجن.

مستقبل مظلم:

وقال السجين في مقطع فيديو توعوي نشرته وزارة الداخلية: "انتهى مستقبلي بالسجن والضياع في غياهب السجون بسبب ترويج السموم والمخدرات".

وأضاف "من باب الفرح بدأت هذا الأمر، ولكن تطور الوضع منذ الصغر، وكنت أتوقع أن الترويج أمر بسيط ولكن حينما وقعت أدركت أن الأمر أخطر من ذلك بكثير.

وتابع باقي على فترة العقوبة 10 أو 11 سنة، ولا أدري هل أطلع لأهلي على نقالة أو أطلع ميت أم سليم.. العمر راح.
وفي وقت سابق، واستمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية خلال الفترة الماضية هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

منطقة القصيم

قبضت شرطة منطقة القصيم، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات علـى مواطن؛لاتخاذه منزلًا في محافظة ضرية وكرًا لترويج المخدرات، وضُبِطَ بحوزته سلاحٌ ناري وذخيرةٌ حية، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه،وإحالته إلى جهة الاختصاص.

قطاع العارضة بجازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (44) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

قطاع الدائر بجازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

جدة
كما قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته ذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

إحباط تهريب مادة الشبو المخدر

وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" في المدينة المنورة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر:

وفي تبوك، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر،وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب 22 كيلوجرامًا من مادة الحشيش

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية.
وبينت أن ذلك تم بسبب تهريبهما 22 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما،وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط شخصين لاتخاذهما منزلهما وكرًا لترويج المخدرات

وفي الباحة، قبضت الشرطة على مواطنين لاتخاذهما منزلًا وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
 وضُبطت بحوزتهما هواتف متنقلة وسلاحان ناريان ومبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما،وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.




#قصة_سجين .. الترويج بدأ معي بمرح وفله وانتهى بالسجن.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/DYB6xCpSjF
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 12, 2023

اقرأ أيضا

رابط-تسجيل-دخول-الموارد-البشرية-1442
7:32 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

هل يلزم الخروج النهائي بعد إنهاء التعاقد مع صاحب العمل؟.. الموارد البشرية توضح

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
7:17 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن الرواتب وحقوق الموظفين

النيابة 1
7:05 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

التحرش في مكان العمل أو المدرسة.. تحذير مهم من النيابة العامة بعقوبة مشددة

خادم الحرمين وولي العهد
6:50 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس المجلس الرئاسي الليبي في ضحايا الإعصار

اقرأ أيضا

الصندوق العقاري يعلق على مطالب تنفيذ الأحكام بحق المستفيدين

توضيح من برنامج سكني بشأن نظام الحجز الإلكتروني

قصة سجين مع المخدرات: مرح انتهى بالسجن ولا أدري هل أخرج لأهلي حيا أم ميتا!

الهيئة العامة للطرق: استمرار العمل في تنفيذ المحول الشرقي بالرياض

تعرف على الغرامات.. "البيئة" تحدد عقوبات مخالفي لائحة الغطاء النباتي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-09-04 at 6.17.57 PM 6:26 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

الأمن العام يطيح بـ ٤ مقيمين في الرياض .. ويكشف التهم الموجهة إليهم

4554 7:04 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

شلالات المياه تشكل مشهدا بديعا في تبوك

25-11-2020_23_36_18_GomhuriaOnline_1606340178 6:11 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

التجارة تعلن عن غرامة مالية على منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على "ماكينة حلاقة"

F4JBV-maoAE_-nG 5:50 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

احتراق ناقلة وقود والدفاع المدني بمحافظة مرات يسيطر على الموقف

اقرأ أيضا

120141-487726247
4:32 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

"الشورى" يدعو لاعتماد الهيكل المقترح للتأشيرات بمدد الزيارة وقيمة الرسوم.

أخبار السعودية
4:29 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. ترقيات في الوزارات وتوجيه عاجل من حساب المواطن ومكافآت لهؤلاء الطلاب

قطار الحرمين
4:15 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

لركاب قطار الحرمين السريع.. خطوات تعديل الرحلات المحجوزة

غرفة الشرقية
4:14 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

غرفة الشرقية تستعد لإطلاق النسخة 9 لمعرض وظائف 2023

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

رابط-تسجيل-دخول-الموارد-البشرية-1442
7:32 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

هل يلزم الخروج النهائي بعد إنهاء التعاقد مع صاحب العمل؟.. الموارد البشرية توضح

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
7:17 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن الرواتب وحقوق الموظفين

النيابة 1
7:05 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

التحرش في مكان العمل أو المدرسة.. تحذير مهم من النيابة العامة بعقوبة مشددة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
6:07 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

مفقودة ليبيا في الحج.. العثور على "الحاجة برنية" متوفية داخل مستشفى بمكة

سكني
5:45 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

توضيح من برنامج سكني بشأن نظام الحجز الإلكتروني

قصة سجين
5:42 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

قصة سجين مع المخدرات: مرح انتهى بالسجن ولا أدري هل أخرج لأهلي حيا أم ميتا!