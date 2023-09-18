ضبط بدل ورتب عسكرية في محلات تجارية مخالفة بالرياض

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ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، رتبًا وشعارات وأقمشة رسمية في محلات مخالفة لأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية. اضافة اعلان





جولات تفتيشية ورقابية



مشاركة عدة جهات حكومية



جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.يذكر أن الجولات التفتيشية تنفذ بمشاركة مكتب العمل بمنطقة الرياض، وشرطة المنطقة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة.