أمطار الجمعة.. شاهد العصف المطري والسيول بالشقيق شمال جازان

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بالتزامن من الحالة المطرية الخامسة لوسم هذا العام ومع دخول المربعانية، تساقطت اليوم الجمعة كميات كزيرة من الأمطار على الشقيق مع سيول جارية شمال جازان. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، العصف المطري الغزير على الشقيق مع سيول شمال جازان مصحوبة برياح نشطة.





أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9 مناطق





شمال

الجمعة ٢٤ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

8 ديسمبر 2023 م

من | علي الزهراني

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. pic.twitter.com/hg9ZZtKTmq 📍 امطار شمال الشقيقشمال #جازان الجمعة ٢٤ جمادى الأول ١٤٤٥هـ8 ديسمبر 2023 ممن | علي الزهراني December 8, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.