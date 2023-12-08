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أنهار جارية.. شاهد قوة سيول وادي الجرفة برجال ألمع في عسير

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سيول وادي الجرفة بعسير
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بالتزامن من الحالة المطرية الخامسة لوسم هذا العام ومع دخول المربعانية، جرت السيول كالأنهار في وادي الجرفة بالحبيل بمحافظة رجال ألمع نتيجة الأمطارالمتساقطة على منطقة عسير.اضافة اعلان

سيول وأمطار على رجال ألمع بعسير

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول وادر الجرفة برجال ألمع مع أمطار غزيرة على عسير ومناطق جنوب المملكة.

أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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