تصوير جوي.. شاهد لأول مرة بحيرة قاع الحوي على طريق تبوك الجوف

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مع هطول أمطار متفاوتة على مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول وتجمعت أنهارًا ببحيرة قاع الحوي على طريق تبوك الجوف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تُظهر لأول مرة بحيرة قاع الحوي على طريق تبوك الجوف.





بحيرة قاع الحوي على طريق تبوك الجوف



انخفاض ملموس في درجات الحرارة



وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ظهرت بحيرة قاع الحوي على طريق تبوك الجوف، وسط تقلبات جوية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة، وقد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل.رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبارفي حين لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.