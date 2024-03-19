شاهد.. تفعيل خدمة الطواف في الجسر الدائري علي سطح الحرم عبر عربات الجولف

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه يوثق تفعيل خدمة الطواف في الجسر الدائري علي سطح الحرم عبر عربات الجولف.

وأظهر الفيديو عربات جولف تحمل معتمرين وتطوف حول الكعبة على الجسر الدائري بالحرم.



احترام قدسية الكعبة ومكانتها:



الالتزام بأداء النسك بشكل صحيح:



تفعيل خدمة الطواف في الجسر الدائري علي سطح الحرم عبر عربات القولف. pic.twitter.com/PQu7ZrgTY7 March 19, 2024

دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي , الطائفين حول الكعبة المشرفة , إلى التضرع إلى الله بالهدوء دون رفع للصوت.كما دعت إلى احترام قدسية الكعبة ومكانتها، والالتزام بآداب المسجد الحرام، مع تجنب أي سلوك غير لائق ، والحرص على النظام والترتيب خلال الطواف حول الكعبة، وتجنب التكدس والتدافع، مع الحفاظ على السلام والهدوء أثناء الطواف.وأفادت أنه يمكن للمعتمرين استلام الحجر الأسود في الأوقات غير المزدحمة إن تيسر ذلك، كما يمكن أداء ركعتي الطواف في أي مكان من المسجد الحرام ، حاثة الجميع إلى تجنب التصرفات التي قد تعرض الآخرون للخطر مثل "التدافع"، وعدم الانشغال بالتصوير والتفرغ التام لأداء العبادات.وقالت "ينبغي للمعتمرين الالتزام بأداء النسك بشكل صحيح والتوجه إلى مكاتب الإفتاء المتواجدة في أرجاء الحرم للاستفسار عن أي أمر يشكل عليهم ، لافتة النظر إلى ضرورة التعاون مع العاملين في صحن المطاف، الذين خصصوا لخدمتهم وسلامتهم، مؤكدة أن الامتثال لتوجيهاتهم يسهم في سلامة وراحة الزوار والمعتمرين في المسجد الحرام.