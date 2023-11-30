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شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على القنفذة بمنطقة مكة

أمطار مكة
أمطار مكة
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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم كميات غزيرة على محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت القنفذة بمكة لأمطار غزيرة مع رياح نشطة وتناثر حبات البرد.

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة مع رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

https://publish.twitter.com/?url=https://twitter.com/N_9kA/status/1730197502467449209#

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