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الآن.. شاهد غزارة الأمطار على بحره شرق جدة

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أمطار بحرة شرق جدة
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت السيول اليوم نتيجة هطول كميات غزيرة من الأمطار على منطقة مكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة على بحره وجدة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت كميات غزير ة من الأمطار على بحرة شرف جدة، صاحبها حالة  من الجو المتقلب.

أمطار رعدية وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية، متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل والشرقية.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وتبوك.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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