الجمعة، 07 ربيع الأول 1445 ، 22 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

مغرب الجمعة.. شاهد غزارة الأمطار وتدفق شلالات قلوة بالباحة

98898
أمطار غزيرة بالباحة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تساقط مغرب اليوم الجمعة كميات غزيرة من الأمطار التي أدت جريان السيول وتدفق الشلالات في محافظة قلوة بمنطقة الباحة.

سيول وأمطار غزيرة ورياح نشطة على أبهااضافة اعلان

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف تعرضت قلوة والباحة لأمطار غزيرة وسيول وشلالات مع رياح قوية.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.




اقرأ أيضا

F6pLYrzWoAAFVFC
7:51 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

شرطة الرياض تضبط مواطنًا لارتكابه هذه الجريمة المنافية للآداب

1000_d8e3e17db9
6:46 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

شبكة طرق تعزز التبادل التجاري وتخدم ضيوف الرحمن شمال المملكة

dsdawaraer
6:23 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

المملكة تفوز برئاسة منظمة "الآسوساي" للفترة "2027 – 2030"

وزارة التجارة
6:05 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

"التجارة" تصدر 4700 ترخيص للتخفيضات تشمل 37 مليون منتج بمناسبة اليوم الوطني

اقرأ أيضا

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول بأبها في عسير

القوات البحرية: مشاركتنا في احتفالات اليوم الوطني 93 هي الأضخم من نوعها

حجم تجارة المملكة مع العالم يتجاوز تريليون دولار في 7 أشهر فقط

"كفاءة الإنفاق" تفوز بالجائرة العالمية الرابعة للمملكة في هذا المجال

"الحج" تؤكد على القادمين جوًا بضرورة الإحرام من الطائرة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

gffhfz 4:51 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

شاهد.. تساقط أمطار غزيره مع صواعق على وادي سبه بالباحة

سيول الأطولة بالرياض 7:48 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

تجري أنهارًا.. شاهد سيول الأطولة جنوب عفيف بالرياض

حالة مطرية على 5 مناطق 9:30 ص الأحد، 27 أغسطس 2023

منها مكة والمدينة.. حالة مطرية على 5 مناطق و"الحصيني" يُحذر من هذا الأمر

شبورة وضباب على عسير 12:35 ص السبت، 26 أغسطس 2023

حتى الـ 8 صباحًا.. “الأرصاد” يُحذر من شبورة وضباب على محافظات عسير

اقرأ أيضا

تغطية المباني تحت الإنشاء
4:33 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

رسميًا.. قرار ملزم بتغطية المباني تحت الإنشاء ومهلة 6 أشهر للتطبيق

الشيخ عبد الله الجهني
4:28 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

خطبتا الجمعة من المسجدين الحرام والنبوي: المساعدات الإغاثية والرضا بالقضاء

ملك الأردن يهنئ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني الـ93
3:55 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

ملك الأردن يهنئ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني الـ93

التنمر في المدارس
3:23 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

دراسة.. هذه تفاصيل معاناة الأطفال من التنمر في المدارس

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العالم في أسبوع - صغيرة
6:47 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. المملكة بين الأعلى دخلاً و45% زيادة بأجور القطاع الخاص وإجازة اليوم الوطني

وزارة التجارة
6:05 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

"التجارة" تصدر 4700 ترخيص للتخفيضات تشمل 37 مليون منتج بمناسبة اليوم الوطني

حساب-المواطن-1
5:15 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

هل تشمل دفعة أكتوبر الدعم الإضافي؟.. رد من حساب المواطن

شعار فيس بوك الجديد
5:08 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

مفاجأة مدوية.. تغيير شعار "فيسبوك"!

تغطية المباني تحت الإنشاء
4:33 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

رسميًا.. قرار ملزم بتغطية المباني تحت الإنشاء ومهلة 6 أشهر للتطبيق

الدعم السكني
4:21 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

بشرى من سكني لأصحاب الأمراض المستعصية وهؤلاء