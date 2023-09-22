مغرب الجمعة.. شاهد غزارة الأمطار وتدفق شلالات قلوة بالباحة

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تساقط مغرب اليوم الجمعة كميات غزيرة من الأمطار التي أدت جريان السيول وتدفق الشلالات
في محافظة قلوة بمنطقة الباحة.
سيول وأمطار غزيرة ورياح نشطة على أبهاوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف تعرضت قلوة والباحة
لأمطار غزيرة وسيول وشلالات مع رياح قوية.
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امطار محافظة #قلوة قبل قليل— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) September 22, 2023
من ابراهيم الزهراني pic.twitter.com/fKTEu0uaMq
أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
رياح
نشطة مثيرة للأتربة والغباروأفاد
المركز بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
امطار محافظة #قلوة تهامة #الباحه_الان pic.twitter.com/vcYx6hEW67— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) September 22, 2023
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار
رعدية على معظم مناطق المملكة.
امطار وصواعق على #الحصحص غرب محافظة #المخواة_الان pic.twitter.com/kO4j24nNjr— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) September 22, 2023
وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.