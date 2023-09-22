مغرب الجمعة.. شاهد غزارة الأمطار وتدفق شلالات قلوة بالباحة

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تساقط مغرب اليوم الجمعة كميات غزيرة من الأمطار التي أدت جريان السيول وتدفق الشلالات في محافظة قلوة بمنطقة الباحة.



سيول وأمطار غزيرة ورياح نشطة على أبها اضافة اعلان



أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف تعرضت قلوة والباحة لأمطار غزيرة وسيول وشلالات مع رياح قوية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأفاد المركز بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.