الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. تساقط أمطار غزيره مع صواعق على وادي سبه بالباحة

gffhfz
أمطار غزيرة بالباحة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

مع استمرار الأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تساقطت، اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة برياح وسيول وحبات البرد على محافظة قولة بمنطقة الباحة.اضافة اعلان


وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض قلوة ومنطقة الباحة لصواعق وأمطار غزيرة أدت لجريان السيول والأودية.

هطول أمطار رعدية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

اقرأ أيضا

عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
4:38 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

وزير الطاقة لـ"فوكس نيوز" الأمريكية: أزمة أسعار البنزين لديكم نتيجة نقص القدرات التكريرية

أخبار السعودية
4:37 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إيداع الدعم السكني ومصير الدعم الإضافي وتطبيق لمنع الزحام أمام المدارس

بللبييلااللاب
4:30 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

عاجل.. إحباط تهريب 8 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بالشرقية

وزارة الداخلية
3:55 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

ارتكب جريمة قتل بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصاً في جان بنجران

اقرأ أيضا

فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للطالبات

هيئة المنافسة تسمح باستيراد قطع غيار سيارات مطابقة للجودة

51 لغة عالمية لإرشاد قاصدي بيت الله الحرام

وزير الموارد: احتساب مواطني دول الخليج من ضمن نسب التوطين

أخبار السعودية.. موعد إجازة اليوم الوطني وعشرات الوظائف بـ روشن وأرامكو

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

سيول قوية جارية بتهامة 6:54 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

من مكة للباحة.. أمطار غزيرة بالقنفذة وسيول قوية جارية بتهامة (فيديو)

أمطار مكة 4:55 م الخميس، 31 أغسطس 2023

شاهد.. بردية قوية تضرب محافظة هروب بمنطقة جازان

8:31 م الجمعة، 25 أغسطس 2023

أمطار غزيرة.. شاهد حجم البرد المتساقط على أملج بمنطقة تبوك

أمطار مكة المكرمة 3:30 م الأربعاء، 23 أغسطس 2023

عاجل.. “الأرصاد” يهيب بالمواطنين في هذه المناطق من استمرار هطول الأمطار

اقرأ أيضا

غعه 6
11:46 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية الخامسة إلى ليبيا لمساعدة متضرري الفيضانات

الهيئة الملكية بالعلا
11:41 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

تعرف على التفاصيل.. 45 وظيفة في الهيئة الملكية بالعلا والرياض

وزارة الحج والعمرة
10:58 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

منعًا للمحتالين.. 8 نصائح من "الحج" للمعتمرين

درجات الحرارة
10:25 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مكة تتصدر بـ 46.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
4:38 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

وزير الطاقة لـ"فوكس نيوز" الأمريكية: أزمة أسعار البنزين لديكم نتيجة نقص القدرات التكريرية

أخبار السعودية
4:37 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إيداع الدعم السكني ومصير الدعم الإضافي وتطبيق لمنع الزحام أمام المدارس

بللبييلااللاب
4:30 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

عاجل.. إحباط تهريب 8 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بالشرقية

قطعة-ارض-سكني
4:05 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

رسميًا.. الكشف عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر

وزارة الداخلية
3:55 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

ارتكب جريمة قتل بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصاً في جان بنجران

الهواتف الذكية
3:54 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

كيف تحمي حسابك البنكي من السرقة باستخدام شبكة "واي فاي"؟