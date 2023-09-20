شاهد.. تساقط أمطار غزيره مع صواعق على وادي سبه بالباحة

أ أ

مع استمرار الأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تساقطت، اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة برياح وسيول وحبات البرد على محافظة قولة بمنطقة الباحة. اضافة اعلان



هطول أمطار رعدية



امطار محافظة

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض قلوة ومنطقة الباحة لصواعق وأمطار غزيرة أدت لجريان السيول والأودية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.