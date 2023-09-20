شاهد.. تساقط أمطار غزيره مع صواعق على وادي سبه بالباحة

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مع استمرار الأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تساقطت،
اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة برياح وسيول وحبات البرد على محافظة قولة بمنطقة الباحة.
امطار وصواعق محافظة #قلوة تهامة #الباحه_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) September 20, 2023
من محمد الزهراني pic.twitter.com/PbUd1frfRA
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض قلوة ومنطقة الباحة لصواعق وأمطار غزيرة أدت لجريان السيول والأودية.
هطول أمطار رعديةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى
الرؤية الأفقية.
امطار محافظة
امطار محافظة #قلوة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) September 20, 2023
من سلطان الطفيلي pic.twitter.com/MBZ1XT5oWD
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول
أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.
امطار مع حبات البرد على #بني_ظبيان #الباحه_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) September 20, 2023
من خالد الغامدي pic.twitter.com/Wn7DwleFWQ
وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.