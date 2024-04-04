الخميس، 25 رمضان 1445 ، 04 أبريل 2024

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شاهد.. امتلاء جنبات المسجد الحرام والطرق المحيطة ليلة 25 رمضان

المسجد الحرام
المسجد الحرام
أ أ
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وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، مشاهد ولقطات لامتلاء جنبات المسجد الحرام في مكة المكرمة والطرق المحيطة به ليلة 25 من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.

امتلاء ساحات المسجد الحرام

وظهر خلال المقطع، حشود المصلين والزائرين والمعتمرين في صحن المطاف وجنبات المسجد الحرام، والطرق المحيطة به يؤدون نسكهم ويرفعون أيادهم بالدعاء في هذه الليالي المباركات من شهر رمضان المبارك.
وتقدم المملكة كافة الخدمات والدعم ولا تدخر جهدا في توفير سبل الراحة لقاصدي الحرمين الشريفين ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة وطمأنينة.

خطوات أداء المناسك

من جهتها، دعت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين إلى التأكد من وجود تصريح أداء العمرة، والوصول قبل انتهاء فترة سريان التصريح.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس"، إن الخطوة الأولى لأداء المناسك بيسر هي إصدار التصريح عبر تطبيق "نسك" أو تطبيق "توكلنا خدمات".
ويضمن التصريح للمعتمر: 
تجنب الأوقات المزدحمة.
الدخول بسهولة إلى الحرم.
فرصتك في أداء العمرة.

منصة نسك

وتعد نُسُك أول منصة رسمية سعودية تتيح خيار التخطيط والحجز وعيش تجربة العمرة أو الحج. 
ويتيح "نسك" تقديم جميع الخدمات والاستفسارات وكيفية الوصول إلى الحرمين بسهولة والتمتع بزيارة الحج والعمرة.
ويمكن التسجيل على منصة نسك للحج والعمرة للزائر، في عدة خطوات هي:
- تحميل تطبيق نسك.
- فتح التطبيق عبر تسجيل الدخول في حالة كنت مستخدم أو تسجيل الدخول إذا لم تسجيل من قبل.
- إذا كنت زائرًا من الخارج ولست مقيمًا في المملكة عليك إدخال رقم التأشيرة على جواز السفر، ثم رقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد، ثم الجنسية، ثم رمز الدولة ورقم التليفون الخاص بك، والبريد الإلكتروني الشخصي الذي ستتسلم عليه الكود الخاص بتسجيل الدخول.
- كتابة كلمة مرور خاصة بك، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط كلمة تسجيل وبعد ذلك ستصلك رسالة برقم الكود على الايميل مكونة من 4 أرقام.
- أدخل رقم الكود ثم الضغط على أيقونة تحقق وبذلك يكون قد تم إنشاء حسابك بنجاح ثم تسجيل الدخول.
- قم بفتح التطبيق وإدخال الجنسية ثم الدول القادم منها ورقم جواز السفر ثم كلمة المرور والكود الجديد الذي تسلمته على الإيميل المكون من أربعة أرقام.
- اختيار خدمة الحجز لأداء عمرة.
- سيتم تحويلك إلى صفحة فيها اسم الزائر نضغط على الاسم.
- بالضغط على الاستمرار ستظهر صفحة فيها المواعيد المتاحة.
- اللون الأخضر يعني خاليًا وليس مزدحمًا واللون الأحمر يعني مزدحمًا واللون الأصفر يعني متوسطًا.
- الضغط على استمرار والاطلاع على التعليمات.
- الضغط على الاستمرار ويتم الحجز وسيظهر بالأخضر يعني الحجز فعال وإذا رغبت في الإلغاء تضغط على الإلغاء.
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